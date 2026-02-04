Le 12 février, Ariane 6 inaugurera sa configuration 64, avec quatre boosters et 32 satellites Amazon dans sa coiffe. Arianespace a bien confirmé la fenêtre de lancement, ce dernier aura lieu à Kourou.
Le compte à rebours est lancé. Dans huit jours, le lanceur européen Ariane 6 fêtera son premier décollage en configuration Ariane 64, la plus musclée du programme, pour mettre en orbite des satellites de la constellation Amazon Leo. Arianespace a précisé la fenêtre de tir, qui sera de 28 minutes entre 17h45 et 18h13, heure de Paris, le jeudi 12 février 2026. La mission VA267 marque l'entrée en scène de la version d'Ariane 6 équipée de quatre boosters, capables de propulser vingt tonnes vers l'orbite basse, comme nous l'expliquaient les équipes d'Ariane 6.
La puissance record d'Ariane 6 avec 1 500 tonnes de poussée
Le 12 février en fin d'après-midi, et entre 13h45 et 14h13 heure locale, le Centre spatial guyanais sera le théâtre du premier décollage d'Ariane 64, auquel Clubic aura l'opportunité d'assister. Cette configuration inédite embarque quatre boosters P120C, au lieu de deux, ce qui permet de doubler la capacité d'emport du lanceur européen. Résultat, la puissance développée atteint 1 500 tonnes de poussée combinée pour arracher 800 tonnes de fusée à la gravité terrestre.
Chaque booster génère 350 tonnes de force grâce à son propergol solide, un mélange dont le composant principal, le perchlorate d'ammonium, est produit dans les usines toulousaines d'ArianeGroup. Une fois l'allumage enclenché, plus question de faire machine arrière : ces propulseurs brûlent pendant deux minutes avant de se larguer automatiquement via un mécanisme pyrotechnique ultra-précis.
Et pour accueillir les 32 satellites Amazon, la fusée a pris de la hauteur. Sa coiffe mesure désormais 20 mètres, soit six de plus que sur les versions précédentes, et elle abrite un distributeur sophistiqué qui éjectera chaque satellite individuellement durant la mission d'une heure cinquante-quatre.
Amazon, un contrat historique avec l'Europe spatiale
Ce lancement du 12 février n'est que le début d'une longue histoire. Car Amazon a commandé 18 missions à Arianespace pour construire sa constellation Leo satellite par satellite. Un contrat XXL qui garantit plusieurs années de travail au lanceur européen, alors que la bataille commerciale fait rage entre acteurs du spatial pour décrocher ces méga-contrats.
Le géant américain a misé sur le savoir-faire européen pour concurrencer Starlink d'Elon Musk et OneWeb du Français Eutelsat, qui travaille davantage avec des lanceurs Américains ou Indiens. La constellation Amazon Leo promet d'apporter de l'internet haut débit aux régions encore privées de connexion fiable. Toute la question est aussi de savoir si le géant envisage de proposer des offres de téléphonie par satellite à ses clients habituels. Voilà qui valide en tout cas la pertinence d'Ariane 6 sur le segment ultra-compétitif des constellations en orbite basse, qui certes, font ressembler le ciel à une immense autoroute.
Après quatre succès consécutifs en 2025, ArianeGroup accélère la cadence, avec huit tirs prévus cette année, neuf en rythme de croisière d'ici 2027. L'atout majeur du lanceur, c'est son étage supérieur équipé du moteur Vinci, capable de trois rallumages successifs. Une prouesse technique qui permet de visiter plusieurs orbites lors d'une même mission.