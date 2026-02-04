Le géant américain a misé sur le savoir-faire européen pour concurrencer Starlink d'Elon Musk et OneWeb du Français Eutelsat, qui travaille davantage avec des lanceurs Américains ou Indiens. La constellation Amazon Leo promet d'apporter de l'internet haut débit aux régions encore privées de connexion fiable. Toute la question est aussi de savoir si le géant envisage de proposer des offres de téléphonie par satellite à ses clients habituels. Voilà qui valide en tout cas la pertinence d'Ariane 6 sur le segment ultra-compétitif des constellations en orbite basse, qui certes, font ressembler le ciel à une immense autoroute.