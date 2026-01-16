On le savait déjà, Arianespace le confirme : Ariane 6 sera chargée de lancer 32 satellites de la constellation Leo d'Amazon qui doit concurrencer Starlink de SpaceX. Ils seront logés sous une coiffe de 20 mètres. « Cette mission, désignée VA267 (LE-01 pour Amazon Leo), sera la première d'une série de 18 lancements opérés par Ariane 6 pour déployer la constellation Amazon Leo. Elle sera également la première mission réalisée par un lanceur européen au profit de cette constellation », indique Arianespace dans un communiqué.