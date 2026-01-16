Arianespace vient de dévoiler la date du premier vol d'Ariane 6 en 2026. Un lancement très important pour la fusée européenne, qui marquera une nouvelle étape dans son exploitation.
Depuis son (très en retard) décollage inaugural en 2024, Ariane 6 a réalisé quatre vols commerciaux réussis en 2025. Et son emploi du temps est encore plus chargée cette année, avec 8 missions prévues. Si c'est largement moins que Falcon 9, cela marque une petite montée en puissance pour la fusée européenne, qui reprendra du service le 12 février prochain.
Premier vol pour le compte d'Amazon
On le savait déjà, Arianespace le confirme : Ariane 6 sera chargée de lancer 32 satellites de la constellation Leo d'Amazon qui doit concurrencer Starlink de SpaceX. Ils seront logés sous une coiffe de 20 mètres. « Cette mission, désignée VA267 (LE-01 pour Amazon Leo), sera la première d'une série de 18 lancements opérés par Ariane 6 pour déployer la constellation Amazon Leo. Elle sera également la première mission réalisée par un lanceur européen au profit de cette constellation », indique Arianespace dans un communiqué.
Le reste des vols sera assuré par d'autres opérateurs, notamment SpaceX, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA). À terme, Amazon Leo devrait compter plus de 3 000 satellites en orbite basse, bien en dessous de l'objectif fixé par sa grande rivale. « La mission durera au total 1 heure et 54 minutes, entre le décollage et la séparation de tous les satellites », précise le groupe.
Vol inaugural pour Ariane 64
Mais si ce lancement est aussi important, c'est parce qu'il s'agira du vol inaugural d'Ariane 6 dans sa configuration « la plus puissante » : Ariane 64. Conçue pour des missions commerciales exigeantes, elle est équipée de quatre propulseurs à propergol solide, contre deux pour la version plus légère, Ariane 62. Cette variante peut transporter en orbite des charges utiles de plus de 20 tonnes.
« Au travers de ce lancement, le lanceur lourd européen Ariane 6 démontrera sa capacité opérationnelle à pleine puissance, ainsi que son aptitude à répondre aux exigences d'un déploiement de constellation à grande échelle », souligne Arianespace.