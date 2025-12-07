La fusée européenne Ariane 6 commence à prendre son envol. Et son développement va passer par le lancement d'un modèle inédit, plus puissant que les précédents !
La situation aérospatiale de l'Europe peut faire mal à voir, quand on la compare avec l'activité frénétique des États-Unis, portés par un SpaceX survolté. 2025 commence à peine à nous montrer un tableau un peu différent, grâce à Ariane 6 qui a enfin assuré des vols commerciaux. Et la fusée du Vieux Continent va prochainement passer une nouvelle étape très importante !
Ariane 64, la version la plus puissante d'Ariane 6
Le projet Ariane 6 atteint enfin une vitesse de développement intéressante. Car après quatre lancements déjà réussis, cette dernière va être renvoyée dans l'espace avec un modèle inédit. En effet, jusqu'alors, c'était la fusée à deux boosters, dite Ariane 62, qui quittait la terre ferme.
Le prochain lancement lui sera fait par la version Ariane 64, qui bénéficie de quatre boosters, et qui peut emporter 10 tonnes de charge (soit deux fois plus qu'Ariane 62). Les éléments de cette fusée sont en ce moment petit à petit rassemblés en Europe, pour être ensuite emportés en Guyane.
La fusée va transporter des satellites du réseau d'Amazon concurrent de Starlink
Ils seront ensuite assemblés au niveau de la station spatiale de Kourou, pour un lancement qui est programmé pour le début de l'année 2026. Et le premier bénéficiaire de cette fusée à quatre boosters made in Europe ne sera pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Amazon.
La fusée Ariane 64 va en effet emporter dans sa coiffe 32 satellites de la constellation LEO, afin de leur permettre de se déployer ensuite en orbite autour de la Terre. Pour rappel, LEO est le projet d'internet par satellites mis au point par Amazon, et qui doit pouvoir rivaliser avec Starlink dans les prochaines années.
Il est prévu pour l'an prochain huit lancements de la fusée Ariane 6. Un chiffre qui devrait ensuite passer à neuf à dix par an dans les années suivantes.