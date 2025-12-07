Ils seront ensuite assemblés au niveau de la station spatiale de Kourou, pour un lancement qui est programmé pour le début de l'année 2026. Et le premier bénéficiaire de cette fusée à quatre boosters made in Europe ne sera pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Amazon.

La fusée Ariane 64 va en effet emporter dans sa coiffe 32 satellites de la constellation LEO, afin de leur permettre de se déployer ensuite en orbite autour de la Terre. Pour rappel, LEO est le projet d'internet par satellites mis au point par Amazon, et qui doit pouvoir rivaliser avec Starlink dans les prochaines années.

Il est prévu pour l'an prochain huit lancements de la fusée Ariane 6. Un chiffre qui devrait ensuite passer à neuf à dix par an dans les années suivantes.