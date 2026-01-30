Au-delà de la prouesse technique, il y a un marché à conquérir. Les constellations en orbite basse (Amazon Leo, Starlink, OneWeb) explosent et redessinent le paysage spatial. « Ce lancement démontre la capacité d'Ariane 6 à répondre aux besoins croissants du marché des constellations, c'est une première en Europe », nous explique la société. Le message à retenir, c'est que le Vieux continent aussi peut déployer des méga-constellations. Outre les constellations commerciales, Ariane 64 vise également des missions scientifiques, de télécommunications et de défense pour des satellites massifs, avec des projets de constellations européennes souveraines en développement.