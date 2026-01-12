C'est dans ce cadre qu'ArianeGroup a proposé d'adapter Ariane 6 en remplaçant ses boosters latéraux à poudre par des alternatives à ergols liquides, potentiellement récupérables, dérivées de la technologie de MaiaSpace, sa filiale qui développe un lanceur réutilisable. Le projet a été retenu par l'ESA au côté de celui d'Isar Aerospace qui doit, de son côté, étudier un démonstrateur de premier étage réutilisable à partir de son lanceur léger Spectrum.