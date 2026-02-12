Chaque booster P120C développe 3 700 kN de poussée (soit environ 370 tonnes de force), l'équivalent de plusieurs centaines de moteurs d'avion de ligne réunis. La puissance est telle qu'au décollage, ces quatre tubes de 22 mètres fournissent plus de 90% de la poussée totale. De quoi faire trembler le pas de tir guyanais. Ces propulseurs fonctionnent avec un propergol solide, principalement du perchlorate d'ammonium fabriqué dans les usines toulousaines d'ArianeGroup. Une fois allumés sept secondes avant le décollage, il est impossible de les éteindre, car ils brûlent à plein régime pendant 2 minutes et 25 secondes avant de se détacher automatiquement grâce à un mécanisme pyrotechnique ultra-précis, façon Lego spatial.