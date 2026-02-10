La première fenêtre de tir s'ouvrait le 6 février dernier, mais la répétition générale en a décidé autrement. Ce test grandeur nature, réalisé trois jours auparavant, consiste à dérouler l'intégralité du compte à rebours comme lors du vrai lancement : remplissage des réservoirs, mise sous tension de tous les systèmes, simulations de pannes, et arrêt volontaire à quelques secondes du décollage. L'idée est de traquer la moindre anomalie. Et il y en a eu, poussant la NASA à finalement cibler le mois de mars pour le grand départ.