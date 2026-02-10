La semaine dernière, la NASA a annoncé le report de la mission Artemis II. Elle donne désormais des nouvelles de sa fusée lourde, le Space Launch System (SLS), et vise le mois prochain pour son décollage historique.
La première fenêtre de tir s'ouvrait le 6 février dernier, mais la répétition générale en a décidé autrement. Ce test grandeur nature, réalisé trois jours auparavant, consiste à dérouler l'intégralité du compte à rebours comme lors du vrai lancement : remplissage des réservoirs, mise sous tension de tous les systèmes, simulations de pannes, et arrêt volontaire à quelques secondes du décollage. L'idée est de traquer la moindre anomalie. Et il y en a eu, poussant la NASA à finalement cibler le mois de mars pour le grand départ.
Optimisations en cours
Lors du test, les équipes ont détecté des concentrations d'hydrogène supérieures aux seuils autorisés au niveau des connexions entre le SLS et le pas de tir. Un signal pris très au sérieux : avec de l'hydrogène liquide, la moindre fuite n'est jamais anodine. Une fois les réservoirs vidangés, les techniciens ont donc immédiatement démonté les interfaces concernées sur le lanceur mobile afin d'inspecter la zone en détail.
Deux joints situés autour de lignes de ravitaillement ont été remplacés. Les pièces retirées sont actuellement analysées pour identifier précisément l'origine du problème, pendant que la NASA valide les réparations par des tests complémentaires au sol. Bonne nouvelle, l'agence vise toujours le mois de mars pour le lancement, mais une nouvelle répétition générale sera effectuée au préalable.
Davantage de temps sera accordé aux phases clés du remplissage, tandis que certaines opérations liées à l'équipage seront simplifiées. En clair, l'exercice se concentrera avant tout sur le bon comportement de la fusée lors du ravitaillement.
Mission cruciale
La mission Artemis II devrait durer une dizaine de jours, durant lesquels l'équipage se rendra à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Leur objectif : préparer les futurs vols habités, et notamment le retour officiel de l'être humain sur la Lune lors d'Artemis III. Les astronautes, qui étaient en quarantaine, ont repris leur entraînement.
Espérons que la prochaine répétition sera la bonne. Pour rappel, la NASA a repoussé le décollage d'Artemis I durant près d'un an en raison de divers problèmes techniques.