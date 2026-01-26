L'année 2026 s'annonce cruciale pour le spatial, et le mois de février d'autant plus ! Car des missions littéralement historiques sont au programme : voici notre récap'.
2025 n'a pourtant pas été avare. Nous avons eu droit à plusieurs lancements d'Ariane 6, fleuron européen désormais opérationnel à 100 %, en plus de deux vols réussis de la mégafusée Starship de SpaceX. Et pour couronner le tout, Blue Origin est parvenue, en fin d'année, à récupérer le premier étage de son lanceur lourd New Glenn. Une prouesse réalisée lors de son deuxième vol seulement.
Deux missions habitées en l'espace de quelques jours
Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure. À commencer, bien entendu, par Artemis II, seconde étape du programme Artemis de la NASA qui vise à retourner sur la Lune pour y implanter une base permanente. Le 6 février prochain, les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, et Jeremy Hansen s'envoleront pour notre satellite à bord de la capsule Orion.
Ils seront propulsés par la fusée SLS, et réaliseront un voyage de dix jours qui les enverra autour de la Lune, à plus de 200 000 kilomètres de la Terre. C'est une première depuis plus de 50 ans et la fin du programme Apollo.
Mais il ne s'agira pas du seul vol habité prévu en février. Quelques jours plus tard, la date officielle n'ayant pas encore été communiquée, l'équipage de Crew-12 partira pour la Station spatiale international (ISS) dans une capsule Crew Dragon de SpaceX, nichée en haut d'un lanceur Falcon 9. Et cette mission sera d'autant plus notable que l'astronaute Sophie Adenot en fera partie, devenant la seconde française de l'Histoire à se rendre dans l'espace après Claudie Haigneré.
Des mastodontes sur le pas de tir
Outre les missions habitées, certaines des fusées les plus puissantes au monde doivent aussi réaliser des vols décisifs. C'est notamment le cas d'Ariane 6 qui décollera le 12 février depuis le centre guyanais de Kourou avec 32 satellites de la constellation Amazon Leo sous sa coiffe. La fusée effectuera ainsi sa toute première mission dans sa configuration la plus puissante, Ariane 64. Celle-ci est équipée de quatre propulseurs à propergol solide, contre deux pour la version plus légère.
Fin février, nous assisterons au troisième vol de la fusée New Glenn de Blue Origin, qui sera opéré par le même booster que lors de sa mission précédente. Elle acheminera des satellites de l'entreprise AST SpaceMobile en orbite basse.
Et enfin, dans six semaines exactement selon Elon Musk, SpaceX mènera le premier test de Starship en 2026. L'enjeu sera capital puisque les nouvelles itérations de la fusée et de son premier étage, Super Heavy, seront utilisées. La NASA devrait veiller au grain, car le Starship est censé transporter des astronautes sur la Lune dès 2028.