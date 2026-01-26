Mais il ne s'agira pas du seul vol habité prévu en février. Quelques jours plus tard, la date officielle n'ayant pas encore été communiquée, l'équipage de Crew-12 partira pour la Station spatiale international (ISS) dans une capsule Crew Dragon de SpaceX, nichée en haut d'un lanceur Falcon 9. Et cette mission sera d'autant plus notable que l'astronaute Sophie Adenot en fera partie, devenant la seconde française de l'Histoire à se rendre dans l'espace après Claudie Haigneré.