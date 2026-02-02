On a frôlé la catastrophe quand en décembre 2025, un satellite Starlink a failli percuter un module chinois dont la manœuvre imprévue a réduit la distance de sécurité de 9 000 à 60 mètres. L'espace est aussi bondé que le périphérique parisien.

Alors pour éviter un maximum de collisions en orbite terrestre basse, SpaceX et sa filiale Starlink décidé de lancer Stargaze, un système capable de détecter et d’anticiper les trajectoires des satellites en quasi temps réel, et de partager ces informations avec l’ensemble de la communauté spatiale. Altruiste.