SpaceX déploie Stargaze sur ses 9 600 satellites Starlink pour détecter en temps quasi réel les collisions en orbite basse. Bonus : l’entreprise fournit gratuitement ces données aux autres opérateurs de satellites.
On a frôlé la catastrophe quand en décembre 2025, un satellite Starlink a failli percuter un module chinois dont la manœuvre imprévue a réduit la distance de sécurité de 9 000 à 60 mètres. L'espace est aussi bondé que le périphérique parisien.
Alors pour éviter un maximum de collisions en orbite terrestre basse, SpaceX et sa filiale Starlink décidé de lancer Stargaze, un système capable de détecter et d’anticiper les trajectoires des satellites en quasi temps réel, et de partager ces informations avec l’ensemble de la communauté spatiale. Altruiste.
Stargaze, un système conçu pour prévenir les collisions en orbite
Les quelque 9 600 satellites Starlink utilisent des traqueurs d’étoiles pour observer en continu les objets en orbite terrestre basse. Ces capteurs enregistrent environ 30 millions de transits par jour. Le système agrège ces observations pour calculer la position et la vitesse de chaque objet et génère des messages de conjonction (CDM) lorsque deux trajectoires risquent de se rapprocher dangereusement.
En novembre 2025, l’alerte rapide de Stargaze a permis à un satellite Starlink d’effectuer une manœuvre d’évitement en moins d’une heure, alors que les systèmes classiques auraient réagi trop tard. Pour SpaceX, cette surveillance ressemble à l’aviation commerciale : les satellites transmettent leurs trajectoires comme les avions communiquent leurs plans de vol, afin de réduire le risque de collision.
Mais ici, c'est la fréquence des observations et l’automatisation du traitement des données qui font la force et l'efficacité de Stargaze. Les opérateurs qui partagent leurs éphémérides sur la plateforme reçoivent des CDM quasi instantanés. Selon SpaceX, ces informations devraient améliorer considérablement la sécurité des satellites en LEO (orbite basse).
Il faut dire qu'entre les tests anti-satellites et la pollution spatiale, on a de plus en plus de chances que le ciel nous tombe littéralement sur la tête, et ses déchets avec à cause des collisions.
Un partage de données pour la sécurité collective
SpaceX a annoncé que Stargaze mettra gratuitement ses résultats à disposition des opérateurs satellite qui acceptent de partager leurs trajectoires. Les équipes de l’entreprise proposent ainsi un échange d’éphémérides et la réception de messages de conjonction issus des données Stargaze et de celles fournies par les participants.
Pour l’instant, Stargaze s'en tient à l’orbite terrestre basse. Le système ne couvre ni l’orbite moyenne ni la zone géostationnaire.
Et pour Richard DalBello, ancien directeur du Bureau du commerce spatial américain, « TraCSS demeure essentiel. La coordination du trafic spatial civil exige une infrastructure neutre et standardisée, indépendante de toute plateforme, motivation ou condition de service d'un opérateur. Une architecture ouverte, gouvernée publiquement, est la clé de l'interopérabilité, de la confiance et de la pérennité de l'ensemble de l'écosystème ».
On ne peut pas dire que Stargaze le séduise tant que ça.