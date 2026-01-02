Le vrai sujet, c’est la panne, pas la manœuvre. Tant qu’un satellite répond, il peut éviter, corriger, freiner, mais s’il tombe en rade, il devient un déchet qui attend la gravité. Or, à 550 km, ce déchet peut traîner des années, et chaque année de trop augmente mécaniquement la probabilité d’un accident.​

Ce choix ressemble aussi à une manœuvre politique au bon sens du terme. Starlink sait que le débat sur les « débris spatiaux en orbite basse » et sur les manœuvres d’évitement va revenir, encore plus fort, à mesure que les méga constellations grossissent. En abaissant l’altitude, SpaceX se donne un argument facile à vendre aux régulateurs, celui d’une sortie plus rapide si ça casse.​

Reste une question qui fâche, si 480 km devient à son tour l’étage à la mode, l’embouteillage ne fait que changer de niveau. Et quand l’industrie explique qu’elle « sécurise », elle admet surtout une chose, l’orbite basse n’a plus beaucoup de marge pour les erreurs.​ À force d’empiler des satellites, même les plans « sécurité » finissent par ressembler à des plans de survie.