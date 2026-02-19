Le principe géothermique exploite la chaleur naturelle du sous-sol pour transformer l'eau en vapeur, qui actionne ensuite des turbines génératrices d'électricité. Ormat prévoit de lancer plusieurs projets géothermiques répartis sur le territoire du Nevada, avec une mise en service échelonnée entre 2028 et 2030. Chaque installation rejoindra progressivement le portefeuille d'approvisionnement au fur et à mesure de sa mise en exploitation commerciale. Le contrat s'étendra sur 15 ans après la mise en service du dernier projet. Cette approche modulaire permet à Ormat de développer plusieurs sites simultanément tout en garantissant une montée en puissance graduelle.

Google n'en est pas à son coup d'essai avec la géothermie. Le géant technologique a déjà collaboré avec Fervo Energy depuis 2023 pour une première installation au Nevada, qui a nécessité le forage de deux puits parallèles atteignant environ 2 400 mètres de profondeur. Le principe consiste à fracturer la roche pour permettre à l'eau de circuler entre les deux puits et de chauffer à plus de 190 degrés Celsius. Ce projet pilote ne délivrait que 3,5 mégawatts, mais Google et Fervo ont depuis étendu leur partenariat en 2024 pour atteindre 115 mégawatts. Avec l'accord Ormat, la firme de Mountain View augmente de plus de 130% sa capacité géothermique dans la région.