Le groupe TotalEnergies vient de signer deux nouveaux contrats d’achat d’électricité long terme pour fournir 1 GW de capacité solaire aux data centers de Google, situés au Texas.
Avec Google, TotalEnergies a donc signé deux nouveaux contrats d’achat d’électricité long terme (PPA) d'une capacité totale de 1 GW (soit 28 TWh d’électricité renouvelable sur 15 ans), lesquels viennent s'ajouter à ceux de 1,2 GW récemment signés par Clearway (en Californie).
1 GW de capacité solaire pour les data centers texans de Google
Tous deux vont avoir pour objectif d'alimenter les data centers de Google sur les marchés de l’électricité régionaux d’ERCOT (Texas), PJM (Nord-Est) et SPP (Centre).
Une électricité qui proviendra de deux parcs solaires, détenus par TotalEnergies et en cours de développement dans l’État du Texas, à savoir Wichita (805 MWc) et Mustang Creek (195 MWc). La construction devrait débuter au deuxième semestre 2026.
Selon le géant américain, ces deux projets solaires auront des effets positifs majeurs pour les communautés locales. Leur réalisation devrait mobiliser plusieurs centaines de travailleurs, tandis que les revenus fiscaux générés promettent de soutenir durablement le financement des services publics tout au long de l’exploitation des installations.
Objectif 100 TWh à horizon 2030
« Nous nous réjouissons de fournir de l’électricité renouvelable aux installations de Google au Texas. Ils témoignent de notre stratégie consistant à livrer des solutions renouvelables sur mesure pour répondre aux besoins des acteurs du numérique et notamment des data centers », explique Marc-Antoine Pignon, directeur Renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis.
Rappelons qu'au-delà du géant Google, TotalEnergies a déjà signé des contrats de fourniture d'électricité à Airbus, SWM, Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol.
Pour TotalEnergies, il s'agit de créer un portefeuille combinant des actifs renouvelables et flexibles, pour fournir aux clients une électricité bas carbone, avec une disponibilité permanente.
« Notre accord avec TotalEnergies apporte une nouvelle capacité de production indispensable au système local, augmentant la quantité d’électricité fiable et abordable disponible pour l’ensemble de la région » indique Will Conkling, Directeur Clean Energy and Power chez Google.
En fin d'année dernière, TotalEnergies disposait déjà de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable. Au sein du groupe, l'ambition est d'atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.
