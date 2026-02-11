Pour TotalEnergies, il s'agit de créer un portefeuille combinant des actifs renouvelables et flexibles, pour fournir aux clients une électricité bas carbone, avec une disponibilité permanente.

« Notre accord avec TotalEnergies apporte une nouvelle capacité de production indispensable au système local, augmentant la quantité d’électricité fiable et abordable disponible pour l’ensemble de la région » indique Will Conkling, Directeur Clean Energy and Power chez Google.

En fin d'année dernière, TotalEnergies disposait déjà de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable. Au sein du groupe, l'ambition est d'atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.