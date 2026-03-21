Vous le voyez venir, le paradoxe ? Tesla veut produire 100 GW de panneaux solaires américains, et pour ce faire, elle doit aller chercher ses machines en Chine. On a là un parfait exemple du problème structurel de la réindustrialisation américaine : relancer la fabrication nationale exige encore, à ce stade, de commercer avec la deuxième économie mondiale.

Et Pékin a son mot à dire. Suzhou Maxwell doit obtenir une autorisation d'exportation du ministère chinois du Commerce, qui a fait des contrôles à l'export une priorité pour 2026. Cette approbation peut prendre du temps, et la Chine pourrait s'en servir comme variable d'ajustement dans les tensions commerciales en cours.

Le marché mondial du solaire est en légère contraction : la demande globale 2026 est estimée à 648 GW, contre 653 GW en 2025, une première baisse historique. Les fabricants chinois d'équipements souffrent d'une surcapacité intérieure et ont besoin de débouchés. Une commande Tesla à cette échelle tomberait au bon moment pour eux et c'est ce qui explique aussi pourquoi les cours de Suzhou Maxwell, SC New Energy et Laplace Renewable ont bondi de plus de 7 % après la publication de l'information par Reuters.

Du côté de Tesla, la division solaire partait quasi de zéro. L'usine de Buffalo produisait à peine 300 MW par an début 2026 avec son nouveau panneau TSP-420. Il va donc falloir multiplier cela par 300 en moins de trois ans et ça, c'est un énorme défi industriel.

En revanche, l'énergie de stockage tourne à plein régime : 46,7 GWh déployés en 2025, soit 48 % de plus que l'année précédente, avec une marge brute de près de 30 %. Si Tesla réussit à boucler la boucle, panneaux solaires, Megapacks, Powerwalls, elle disposerait d'une offre énergétique intégrée sans concurrence aujourd'hui. Mais c'est un très grand « si ».