Comme souvent lorsqu'on n'a pas de réponse à ses questions, la rumeur surgit. Tesla apporterait des capitaux à Intel Foundry ou à TSMC pour financer des lignes de production dédiées, plutôt que de bâtir sa propre infrastructure de zéro. TSMC a déjà signalé publiquement sa disponibilité pour réserver des capacités futures à des clients stratégiques. Intel, qui traverse une période difficile sur son activité de fonderie, aurait aussi des raisons sérieuses d'accueillir un tel accord.

Pour Tesla, ce montage permettrait de sécuriser un approvisionnement garanti sans engager dix à quinze ans de montée en compétence industrielle. Elon Musk a lui-même évoqué cette piste dans des échanges publics récents, en citant explicitement Intel Foundry comme partenaire potentiel. Deux entreprises américaines, une supply chain sécurisée sur le sol national, un argument géopolitique prêt à l'emploi juste quand Washington pousse activement à la réindustrialisation du secteur.

Car c'est bien là que le projet TeraFab prend une dimension plus large que Tesla. Nvidia, AMD, et d'autres géants américains des puces fabriquent l'intégralité de leur production à l'étranger, principalement à Taïwan. Une tension géopolitique majeure dans le détroit suffirait à paralyser une bonne partie de l'industrie technologique américaine.

Le dénouement est pour bientôt.