Pendant des années, Apple était le premier client, et de loin, de TSMC, qui fond ses puces maison, que l'on retrouve dans tous les iPhone. Un statut qui semblait intouchable, jusqu'à l'explosion de la technologie de l'intelligence artificielle.

NVIDIA était ainsi devenu rapidement un client presque aussi important qu'Apple. Un « presque » qui est maintenant à totalement mettre à la poubelle, puisque sur l'année 2025, la société de Jensen Huang est finalement passée au stade de client numéro 1 de TSMC.