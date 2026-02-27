Ça y est, TSMC change enfin de meilleur client. Et son identité n'étonnera personne, dans cette période de folie de l'IA !
L'intelligence artificielle a bien pris l'allure de ce qu'on pouvait voir dans les siècles précédents au moment des ruées vers l'or. Car, à chaque fois, celui qui y gagne, c'est celui qui fournit les pelles. Aujourd'hui, le fournisseur de pelles, c'est NVIDIA, dont les GPU sont recherchés par toutes les grandes entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle. Depuis, la société de Jensen Huang est montée au sommet, pour devenir la première capitalisation au monde. Et elle vient de prendre une autre première place.
NVIDIA remplace enfin Apple comme client numéro 1 de TSMC
Pendant des années, Apple était le premier client, et de loin, de TSMC, qui fond ses puces maison, que l'on retrouve dans tous les iPhone. Un statut qui semblait intouchable, jusqu'à l'explosion de la technologie de l'intelligence artificielle.
NVIDIA était ainsi devenu rapidement un client presque aussi important qu'Apple. Un « presque » qui est maintenant à totalement mettre à la poubelle, puisque sur l'année 2025, la société de Jensen Huang est finalement passée au stade de client numéro 1 de TSMC.
Les meilleures technologies de TSMC vont être utilisées par NVIDIA à l'avenir
L'an dernier, NVIDIA a en effet représenté 19% de la production effectuée par TSMC, contre 17% pour Apple. Le premier a permis de générer environ 23,4 milliards de dollars de revenus l'an dernier, contre près de 20,5 milliards de dollars pour Apple. La première place de NVIDIA est impressionnante quand on sait que la valeur de ses commandes à TSMC entre 2024 et 2025 a doublé.
Et ce partenariat a de l'avenir, tant NVIDIA compte utiliser le meilleur de TSMC pour ses prochains produits. Ainsi, si le système Vera Rubin est produit avec des procédés de gravure à 3 nm, le prochain Rubin Ultra fera lui appel à des procédés affichant une finesse de gravure de 2 nm. Plus loin, la génération ultérieure Feynman verra elle le jour via le procédé de gravure à 1,6 nm.