C’est une image qui aurait fait sourire n’importe quel analyste il y a encore cinq ans : Jensen Huang, l’homme au blouson de cuir, toquant à la porte de Pat Gelsinger pour faire fabriquer ses puces. Pourtant, en ce début d'année 2026, la fiction semble rattraper la réalité. Alors que la guerre des semi-conducteurs redessine les cartes géopolitiques et technologiques, une fuite issue des chaînes d'approvisionnement taïwanaises, relayée notamment par DigiTimes, indique que le caméléon de Santa Clara préparerait un basculement historique.

NVIDIA, qui règne sans partage sur l'IA et le gaming, pourrait diversifier sa production en s'appuyant sur les usines de son rival historique, Intel. Loin d'être anecdotique, ce mouvement concernerait la mystérieuse architecture « Feynman », prévue pour succéder à Rubin en 2028.