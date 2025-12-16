Ford nous joue un tour de passe-passe industriel assez malin. Plutôt que de laisser ses chaînes de montage prendre la poussière après avoir réduit la voilure sur ses grands SUV électriques, le constructeur a trouvé une parade. L'usine du Kentucky qui devait assembler ces véhicules servira finalement à produire des batteries pour le stockage stationnaire. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du recyclage. Le constructeur mise sur la technologie lithium-fer-phosphate, ou LFP pour les intimes. Cette chimie moins onéreuse et plus robuste que celle de nos smartphones est idéale pour rester sagement posée au sol pendant des années.

L'objectif affiché ne manque pas de piquant. Ford compte produire une capacité de 20 gigawatts-heure par an. Pour vous donner une idée de l'ampleur du chantier, cela place immédiatement l'entreprise comme un rival sérieux face aux acteurs historiques du secteur. Il semble que l'idée de vendre des batteries sans les roues autour soit finalement plus séduisante financièrement que de s'écharper sur le marché automobile saturé. La firme transforme une contrainte en opportunité commerciale avec un pragmatisme redoutable.