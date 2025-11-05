La société d'Elon Musk vient de passer un accord d'importance avec Samsung, portant sur les batteries. Mais ce ne sont pas les véhicules électriques de Tesla qui en profiteront.
L'été dernier, on apprenait que Tesla et Samsung avaient signé un contrat d'une valeur de plus de 16 milliards de dollars. Celui-ci est dédié à la fabrication par le géant sud-coréen, sur le territoire des États-Unis, des futures puces d'intelligence artificielle de Tesla. Un partenariat qui a semble-t-il de l'avenir, vu le nouveau contrat passé.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un accord à 1,8 milliard d'euros entre Samsung et Tesla
Tesla a besoin de nouvelles batteries. Et il vient pour cela, selon le média Korea Economic Daily, de signer un contrat avec Samsung, d'une valeur de 3 000 milliards de wons, soit environ 1,8 milliard d'euros.
Mais il ne s'agit pas ici de produire des batteries pour les véhicules électriques, comme on aurait pu s'y attendre à première vue. En effet, l'accord porte sur le développement de batteries ESS (système de stockage d'énergie).
Une façon pour Tesla de réduire sa dépendance à la Chine ?
Ces batteries sont ainsi destinées aux Megapack de Tesla, les systèmes de stockage d'électricité qui permettent de stabiliser les réseaux et de répondre aux pics de consommation, comme par exemple ce qui est développé dans la Marne. L'accord passé porte sur une durée de trois ans, avec une fourniture de batteries pouvant aller jusqu'à 10 GWh par an, d'après une source de Reuters.
Cet accord intéresserait d'autant plus l'entreprise présidée par Elon Musk qu'elle lui permettra aussi de réduire sa dépendance à la Chine. Une nécessité dans cet environnement marqué par la rivalité géopolitique entre les USA et la Chine, ainsi que l'instabilité créée par la question des droits de douane.