Tesla a besoin de nouvelles batteries. Et il vient pour cela, selon le média Korea Economic Daily, de signer un contrat avec Samsung, d'une valeur de 3 000 milliards de wons, soit environ 1,8 milliard d'euros.

Mais il ne s'agit pas ici de produire des batteries pour les véhicules électriques, comme on aurait pu s'y attendre à première vue. En effet, l'accord porte sur le développement de batteries ESS (système de stockage d'énergie).