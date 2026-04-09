Car avant même d'installer des serveurs ou des puces, il faut acheminer une quantité massive d'électricité, la convertir, la distribuer, et la sécuriser. Trois équipements clés sont nécessaires : les transformateurs, qui adaptent la tension du courant entre le réseau électrique et les installations, les appareillages électriques, qui contrôlent et protègent la distribution électrique à l’intérieur du site, et les batteries, qui assurent une alimentation de secours en cas de coupure.