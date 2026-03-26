Le geste est lourd de sens. Panasonic reconvertit une partie de ses usines automobiles en lignes de production pour batteries de datacenters. Ces batteries ne font pas tourner les serveurs. Elles assurent l'alimentation de secours pendant quelques minutes en cas de coupure, à la manière d'onduleurs montés en rack. Elles permettent aussi de stocker de l'énergie pour la libérer quand les tarifs électriques grimpent.

Le japonais affirme que ses clients ont déjà réservé environ 80 % de la production nécessaire pour atteindre son objectif 2029. Il revendique aussi 80 % de parts de marché sur ce segment. Un point mérite d'être signalé : ces chiffres proviennent de Panasonic lui-même, acteur de marché qui vend ses propres produits. Le groupe a tout intérêt à projeter une demande forte pour justifier ses investissements auprès des actionnaires. Aucune source indépendante ne les corrobore à ce stade.

Le japonais travaille aussi sur des supercondensateurs. Ces composants stockent plus d'énergie qu'un condensateur classique et la restituent plus lentement. Panasonic prévoit de les livrer dès son exercice fiscal 2027 pour absorber les fluctuations de charge dans les datacenters.