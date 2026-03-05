Aikido Technologies, une startup californienne spécialisée dans l'éolien flottant, a présenté son concept début mars 2026, relayé par IEEE Spectrum. L'idée consiste à loger des salles informatiques à l'intérieur même des ballasts qui maintiennent ses plateformes offshore à flot. La structure repose sur une plateforme centrale portant la turbine, avec trois jambes qui s'étendent depuis la base de la tour. Chaque jambe se termine par un ballast descendant à environ 20 mètres de profondeur. Ces réservoirs, principalement remplis d'eau douce pour assurer la flottabilité, abriteraient dans leur partie supérieure une salle serveur de 3 à 4 mégawatts.

L'ensemble totaliserait entre 10 et 12 mégawatts de puissance de calcul IA. La turbine produit entre 15 et 18 mégawatts, complétés par du stockage par batteries intégré. La société prévoit un prototype de 100 kilowatts au large des côtes norvégiennes d'ici la fin de l'année. L'objectif final est de constituer des fermes capables de porter plus d'un gigawatt de calcul. Pour le refroidissement, la chaleur traverse les parois en acier des ballasts et se dissipe dans l'eau de mer sans système actif, et la société affirme que l'impact thermique restera limité à « quelques mètres » autour de la structure. Ce qui change fondamentalement, c'est la suppression du câble de transport : l'énergie est produite et consommée au même endroit, les pertes en ligne avec.