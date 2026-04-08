Il faut dire contexte économique japonais rend ce projet moins excentrique qu'il n'y paraît. À Tokyo, le raccordement électrique d'un data center peut exiger cinq à dix ans d'attente. Les prix du foncier ont explosé en zone métropolitaine. Certains terrains disposant déjà d'un raccordement électrique se négocient 770 % au-dessus des prix officiels. Les data centers du pays sont concentrés autour de Tokyo et Osaka, et la demande liée à l'IA générative ne fait qu'aggraver la saturation.

Le Japon a déjà montré cette capacité à transformer ses contraintes en avantages compétitifs. Les trains japonais roulent à l'heure parce que le réseau n'a pas de marge. Les usines Toyota produisent en flux tendu parce que le stockage coûte trop cher. Ici, le raisonnement est identique : pas de terrain, pas d'eau douce, pas de temps. Donc un navire.

MOL n'en est pas à son premier essai. En juillet 2025, l'armateur s'était déjà associé à Kinetics, une initiative de Karpowership, pour explorer le concept. Le partenariat avec Hitachi marque donc, surtout, une montée en gamme. Microsoft avait testé l'idée sous une autre forme avec son projet Natick, un data center immergé en Écosse pendant deux ans. Le bilan avait été jugé concluant en termes de fiabilité, mais le projet n'a pas eu de suite industrielle.

Les limites existent. La corrosion saline impose des systèmes de filtration et d'échange thermique robustes. L'alimentation électrique d'un navire à quai reste un défi logistique. Et aucun opérateur n'a encore prouvé qu'un data center flottant pouvait tenir ses promesses de disponibilité sur la durée.

Le Japon parie qu'il saura résoudre ces problèmes comme il a résolu les autres : en ingénierie.