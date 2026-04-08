Foncier saturé, eau douce rare, raccordement électrique à dix ans d'attente : le Japon recycle ses cargos en centres de calcul pour l'IA.
Le pays qui a codifié le lean manufacturing et perfectionné le réemploi industriel applique désormais cette logique à l'infrastructure numérique. Mitsui OSK Lines (MOL), l'un des plus grands armateurs au monde, vient de signer un protocole d'accord avec Hitachi. Objectif : convertir des navires d'occasion en data centers flottants. Les opérations pourraient démarrer dès 2027, d'abord au Japon, puis en Malaisie et aux États-Unis.
Des car-carriers de 54 000 m² reconvertis en un an
Le projet a changé de calibre depuis ses premiers contours. MOL avait d'abord envisagé un navire de 120 mètres et 9 731 tonnes. L'ambition a grandi. La piste privilégiée est désormais un car-carrier, ces transporteurs automobiles dont les vastes ponts intérieurs offrent environ 54 000 m² de surface utile. À titre de comparaison, cela rivalise avec les plus grands data centers terrestres du Japon.
L'argument économique tient en deux chiffres. Une conversion de navire prend environ un an. Un data center terrestre en exige trois, au minimum. MOL compte réutiliser les systèmes déjà embarqués : climatisation, prises d'eau de mer, générateurs. Le refroidissement reposerait sur l'eau de mer ou l'eau fluviale, supprimant la dépendance à l'eau douce qui pèse sur les installations classiques.
Hitachi apporte son expérience de gestionnaire de data centers au Japon, en Malaisie et aux États-Unis. La répartition des rôles est nette. MOL gère la conversion navale, les négociations portuaires et la maintenance maritime. Hitachi conçoit l'infrastructure informatique, le réseau et la sécurité.
Le Japon pousse l'ingénierie de contournement à un nouveau stade
Il faut dire contexte économique japonais rend ce projet moins excentrique qu'il n'y paraît. À Tokyo, le raccordement électrique d'un data center peut exiger cinq à dix ans d'attente. Les prix du foncier ont explosé en zone métropolitaine. Certains terrains disposant déjà d'un raccordement électrique se négocient 770 % au-dessus des prix officiels. Les data centers du pays sont concentrés autour de Tokyo et Osaka, et la demande liée à l'IA générative ne fait qu'aggraver la saturation.
Le Japon a déjà montré cette capacité à transformer ses contraintes en avantages compétitifs. Les trains japonais roulent à l'heure parce que le réseau n'a pas de marge. Les usines Toyota produisent en flux tendu parce que le stockage coûte trop cher. Ici, le raisonnement est identique : pas de terrain, pas d'eau douce, pas de temps. Donc un navire.
MOL n'en est pas à son premier essai. En juillet 2025, l'armateur s'était déjà associé à Kinetics, une initiative de Karpowership, pour explorer le concept. Le partenariat avec Hitachi marque donc, surtout, une montée en gamme. Microsoft avait testé l'idée sous une autre forme avec son projet Natick, un data center immergé en Écosse pendant deux ans. Le bilan avait été jugé concluant en termes de fiabilité, mais le projet n'a pas eu de suite industrielle.
Les limites existent. La corrosion saline impose des systèmes de filtration et d'échange thermique robustes. L'alimentation électrique d'un navire à quai reste un défi logistique. Et aucun opérateur n'a encore prouvé qu'un data center flottant pouvait tenir ses promesses de disponibilité sur la durée.
Le Japon parie qu'il saura résoudre ces problèmes comme il a résolu les autres : en ingénierie.