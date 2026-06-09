La ville de Seattle doit voter raujourd'hui sur le projet d'imposition d'un moratoire d'un an sur la construction de nouveaux data centers. Un moratoire qui est entré dans la discussion alors qu'il y a deux mois, quatre entreprises ont annoncé leur volonté de construire cinq data centers d'ampleur au niveau de Seattle.

Et ils sont nombreux à soutenir cette mesure. Parmi eux, un certain nombre d'employés d'Amazon, dont le siège social se situe dans la même ville. « Dans mon travail, je constate les conséquences d'un développement de l'IA où tous les coûts sont justifiés […] le plus gros problème, c'est la conviction que l'IA doit être la solution à tout, tout en ignorant les ressources que cela coûte. Cette culture est omniprésente dans le secteur des technologies » a témoigné Liesl Wigand, ingénieur logiciel sénior chez Amazon.