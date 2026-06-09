L'ambition de construire des data centers partout avec l'émergence de l'IA ne plaît pas à tout le monde. Au point que même des employés des entreprises à l'origine de ces projets, comme Amazon, se révoltent.
Les data centers sont l'infrastructure la plus à la mode du moment, puisqu'ils sont indispensables au développement des intelligences artificielles. Au point que ceux qui en possèdent de puissants comme SpaceX voient des géants comme Anthropic ou Google taper à leur porte. Du côté d'une entreprise comme Amazon, on imagine même à l'avenir installer des data centers en orbite autour de la terre. Une frénésie qui ne plait pas à tous dans la firme de Jeff Bezos.
À Seattle, des employés d'Amazon soutienne un moratoire sur la construction de data centers
La ville de Seattle doit voter raujourd'hui sur le projet d'imposition d'un moratoire d'un an sur la construction de nouveaux data centers. Un moratoire qui est entré dans la discussion alors qu'il y a deux mois, quatre entreprises ont annoncé leur volonté de construire cinq data centers d'ampleur au niveau de Seattle.
Et ils sont nombreux à soutenir cette mesure. Parmi eux, un certain nombre d'employés d'Amazon, dont le siège social se situe dans la même ville. « Dans mon travail, je constate les conséquences d'un développement de l'IA où tous les coûts sont justifiés […] le plus gros problème, c'est la conviction que l'IA doit être la solution à tout, tout en ignorant les ressources que cela coûte. Cette culture est omniprésente dans le secteur des technologies » a témoigné Liesl Wigand, ingénieur logiciel sénior chez Amazon.
L'ensemble des data centers en projet auraient une demande maximale de 369 mégawatts
Patrick Schloesser, autre ingénieur logiciel Amazon, a lui cherché à pousser pour que la ville interdise aux sociétés souhaitant construire des data centers de se cacher derrière des sociétés écrans et des accords de confidentialité, afin de pouvoir identifier les responsables d'un data center. Il milite aussi pour que les développeurs de data centers injectent pour chacune de ces infrastructure 100% d'énergie d'origine renouvelables dans le réseau électrique.
Il faut dire que les projets qui ont été présentés seraient incroyablement énergivores. Les cinq data centers envisagés, portés par quatre entreprises différentes non-nommés, représenteraient une demande maximale de 369 mégawatts. Cela équivaut à 10 fois la consommation actuelle de l'ensemble des 30 data centers existant actuellement à Seattle, et environ un tiers de la consommation électrique totale de cette grande cité de l'ouest américain.