Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) ne s’essouffle pas, bien au contraire. Anthropic vient de conclure un accord majeur avec SpaceX pour exploiter sa puissance de calcul colossale, ainsi que ses futurs centres de données orbitaux.
Car l’entreprise derrière Claude a connu une croissance fulgurante ces derniers mois, à tel point que parfois, elle ne dispose pas de la puissance de calcul suffisante pour répondre à la demande. D’où les pannes à répétition. Dans ce contexte, elle a récemment enchaîné les partenariats avec des géants comme Amazon, Google ou Broadcom.
Et elle scelle désormais son destin à celui de SpaceX, qui a fusionné en février avec xAI, start-up d’IA d’Elon Musk. Un deal qui peut étonner lorsqu’on prend en compte les échauffourées entre Anthropic et le Pentagone.
Anthropic accède à Colossus
Mais visiblement, Musk a été conquis par les ambitions de la société fondée en 2021 : « J’ai passé beaucoup de temps la semaine dernière avec des membres de la direction de l’équipe d’Anthropic pour comprendre ce qu’ils font afin de s’assurer que Claude soit bénéfique pour l’humanité, et j’ai été impressionné. Tant qu'ils feront preuve d'autocritique, Claude s'en sortira probablement bien », a-t-il écrit dans une publication sur X ce 6 mai.
L’accord porte sur l’exploitation intégrale de Colossus 1, le gigantesque centre de données de SpaceX situé près de Memphis, dans le Tennessee. Inauguré en 2024 pour alimenter les modèles Grok de xAI, le site abrite plus de 220 000 processeurs NVIDIA. Ainsi, Anthropic y disposera de plus de 300 mégawatts de puissance de calcul. Une capacité qui, selon l’entreprise, va « substantiellement augmenter » ses ressources disponibles et lui permettre d’améliorer la qualité de service de ses modèles.
Mais ce n’est pas tout. L’entreprise a également annoncé son intention d’explorer, avec SpaceX, le développement de plusieurs gigawatts de puissance de calcul orbitale. Car, pour rappel, les data centers dans l’espace sont une grande ambition de Musk, qui espère s’affranchir des contraintes terrestres pour alimenter l'IA.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
SpaceX devient aussi une entreprise d’infrastructures IA
Il y a peu, SpaceX établissait un accord avec Cursor, start-up spécialisée dans le code assisté par IA, lui donnant accès à la puissance de calcul de Colossus tout en se réservant une option d’achat à 60 milliards de dollars. Une manière de rentabiliser une infrastructure surdimensionnée car les modèles Grok, eux, peinent encore à s’imposer face à la concurrence.
En parallèle, Elon Musk vient d’annoncer que xAI serait « dissoute » en tant qu’entité indépendante, ses produits étant rebaptisés sous la bannière SpaceXAI. Une consolidation qui clarifie la stratégie du milliardaire, qui veut centraliser ses ambitions dans l’IA autour de son mastodonte spatial.
Tout cela avec une idée en tête : l’entrée en Bourse historique qui approche à grands pas. Chaque accord signé avec un acteur de premier plan vient renforcer l’attractivité de son infrastructure auprès des futurs investisseurs, et prouve que ses data centers sont devenus des actifs stratégiques incontournables.