Mais visiblement, Musk a été conquis par les ambitions de la société fondée en 2021 : « J’ai passé beaucoup de temps la semaine dernière avec des membres de la direction de l’équipe d’Anthropic pour comprendre ce qu’ils font afin de s’assurer que Claude soit bénéfique pour l’humanité, et j’ai été impressionné. Tant qu'ils feront preuve d'autocritique, Claude s'en sortira probablement bien », a-t-il écrit dans une publication sur X ce 6 mai.