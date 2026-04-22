C'est un rapprochement qu'on n'avait pas forcément vu venir. SpaceX conclut un deal avec Cursor, spécialiste de la génération de code par intelligence artificielle (IA). Une initiative qui en dit long sur ses priorités.
Alors que son entrée en Bourse historique se profile, le mastodonte spatial d'Elon Musk entend mettre toutes les armes de son côté. Car parmi ses grandes promesses, figure la combinaison de ses capacités de lancement avec l'IA, facilitée par le rachat de xAI début février. Et si l'entreprise elle-même doute sur la faisabilité de son projet colossal de déployer des data centers orbitaux, elle est visiblement prête à prendre le risque.
Un rachat potentiel à venir
Dans ce contexte, SpaceX vient de jeter son dévolu sur Cursor via un accord lui donnant l'option de racheter la start-up pour 60 milliards de dollars plus tard dans l'année, ou de lui verser 10 milliards de dollars en échange d'un partenariat de travail conjoint.
Fondée en 2022 par quatre anciens du MIT, Cursor développe un logiciel d'aide à l'écriture de code propulsé par l'IA. Ce dernier s'est rapidement imposé comme l'une des références du secteur et a atteint, en moins de deux ans, la 100 millions de dollars de revenus récurrents annualisés. La société a en outre levé 3,4 milliards de dollars pour une valorisation de 29 milliards de dollars en novembre dernier.
Cursor, qui cherchait justement à lever de nouveaux fonds ces dernières semaines, voit dans ce partenariat une solution à l'un de ses principaux freins : l'accès limité à la puissance de calcul nécessaire pour entraîner ses modèles d'IA. Car il lui ouvre les portes des supercalculateurs gigantesques de xAI.
- Prédiction de code intelligente
- Compréhension du codebase
- Édition en langage naturel
Quitte ou double
« La combinaison du produit phare de Cursor et de sa distribution auprès d'ingénieurs logiciels experts, associée au superordinateur de formation Colossus de SpaceX, dont la puissance équivaut à un million de cartes H100, nous permettra de créer les modèles les plus performants au monde », promet SpaceX dans une publication sur X.com.
Le timing n'est pas anodin, xAI accusant un retard significatif sur ses deux principaux concurrents dans la course aux outils de codage : Anthropic et OpenAI. Au point qu'Elon Musk a lui-même reconnu publiquement que sa société « n'avait pas été bien construite dès le départ ».
Ce rachat illustre parfaitement les craintes de certains investisseurs, qui n'ont pas forcément été emballés par la fusion entre SpaceX et xAI. Car l'entreprise spatiale, qui enregistre de belles marges, permet d'injecter du cash dans la start-up d'IA, sans forcément savoir si ce sera payant à l'arrivée. De quoi potentiellement plomber son activité principale si le succès n'est pas au rendez-vous.