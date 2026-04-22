Alors que son entrée en Bourse historique se profile, le mastodonte spatial d'Elon Musk entend mettre toutes les armes de son côté. Car parmi ses grandes promesses, figure la combinaison de ses capacités de lancement avec l'IA, facilitée par le rachat de xAI début février. Et si l'entreprise elle-même doute sur la faisabilité de son projet colossal de déployer des data centers orbitaux, elle est visiblement prête à prendre le risque.