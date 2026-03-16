Les conséquences d'un tel climat sont évidentes : le personnel se plaint de bouleversements constants, qui sapent le moral et empêchent xAI de réaliser son plein potentiel. La pression est d'autant plus pesante que des responsables de SpaceX et de Tesla ont été chargés d'évaluer le travail des employés de la start-up, et ont même licencié certains d'entre eux.