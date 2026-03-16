Il y a des remous chez xAI. Elon Musk l'admet : sa start-up d'intelligence artificielle « n'a pas été bien construite dès le départ, et est en cours de reconstruction en partant de zéro ». Que se passe-t-il ?
Le milliardaire serait furieux du retard pris par xAI dans le domaine du code, l'un des usages les plus rentables et visibles de l'IA générative, alors que les outils d'OpenAI et d'Anthropic cartonnent. À tel point qu'il a décidé de faire un ménage profond au sein de ses équipes.
Climat délétère
À commencer par le licenciement de Guodong Zhang et Zihang Dai. Avec ces départs, il ne reste plus que deux des onze cofondateurs de la start-up (sans compter Elon Musk). Ils succèdent à une importante restructuration, au cours de laquelle le patron a divisé les activités en quatre unités distinctes.
En parallèle, plusieurs chercheurs ont quitté le navire en raison de conditions professionnelles « extrêmement exigeantes », ou après avoir reçu une offre plus alléchante de la part d'un concurrent.
Les conséquences d'un tel climat sont évidentes : le personnel se plaint de bouleversements constants, qui sapent le moral et empêchent xAI de réaliser son plein potentiel. La pression est d'autant plus pesante que des responsables de SpaceX et de Tesla ont été chargés d'évaluer le travail des employés de la start-up, et ont même licencié certains d'entre eux.
Craintes concernant la fusion
Pour rattraper son retard dans le code, Elon Musk a annoncé une vaste campagne de recrutement. Il met aussi l'accent sur Macrohard, qui vise à créer des agents qui émuler les fonctions d'entreprises entières, selon le dirigeant.
Cette vaste réorganisation intervient quelques semaines après que xAI ait fusionné avec SpaceX, en vue de l'une des entrées en Bourse les plus prolifiques de l'Histoire. La vision d'Elon Musk : exploiter les capacités de la mégafusée Starship pour déployer des centres de données IA en orbite.
Mais les analystes sont, pour l'heure, sceptiques. Beaucoup craignent que ce rapprochement ne mette des bâtons dans les roues à SpaceX, une entreprise en pleine bourre. Et les nombreuses controverses de Grok n'arrangent pas les choses. À voir si ce nouveau pari d'Elon Musk sera celui de trop…