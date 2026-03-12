Ce qui n'était au départ qu'une pique se transforme en véritable produit. C'est connu, Elon Musk n'apprécie guère Bill Gates, et dans l'une de ses célèbres diatribes sur X.com, le milliardaire a fait savoir qu'il créerait une entreprise baptisée Macrohard pour faire de l'ombre à Microsoft (vous voyez le jeu de mot ?). À l'automne, il expliquait que ses équipes travaillaient sur ce système, qu'il vient d'officialiser.