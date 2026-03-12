Elon Musk en dit enfin davantage sur Macrohard. Et contre toute attente, ce nouveau dispositif, également appelé Digital Optimus, est issu d'une collaboration entre deux de ses entreprises, xAI et Tesla.
Ce qui n'était au départ qu'une pique se transforme en véritable produit. C'est connu, Elon Musk n'apprécie guère Bill Gates, et dans l'une de ses célèbres diatribes sur X.com, le milliardaire a fait savoir qu'il créerait une entreprise baptisée Macrohard pour faire de l'ombre à Microsoft (vous voyez le jeu de mot ?). À l'automne, il expliquait que ses équipes travaillaient sur ce système, qu'il vient d'officialiser.
Un agent capable d'émuler la fonction d'entreprises entières
Dans un long tweet, Musk révèle les détails techniques de ce nouveau système reposant sur deux couches. Voyez-y une alternative aux agents Operator d'OpenAI, ou Computer Use d'Anthropic.
D'un côté, on a Digital Optimus, un agent d'intelligence artificielle (IA) développé par Tesla qui analyse en temps réel les cinq dernières secondes de flux vidéo d'un écran d'ordinateur, ainsi que les actions clavier et souris. De l'autre, Grok joue le rôle de « conducteur principal » : il comprend le contexte global et donne les instructions de haut niveau.
Le tout fonctionne sur la puce AI4 de Tesla, couplée aux processeurs NVIDIA qui appartiennent à xAI. À son habitude, l'entrepreneur n'est pas avare en superlatifs. Selon lui, Macrohard est « le seul système IA intelligent en temps réel », « aucune autre entreprise ne peut encore faire cela », affirme-t-il. Son ambition : émuler la fonction d'entreprises entières, « une référence amusante à Microsoft ».
Conflits d'intérêts ?
Cette annonce a, malgré tout, de quoi poser question. Car en 2024, l'homme le plus riche du monde affirmait publiquement que Tesla n'avait « aucun besoin de licencier quoi que ce soit à xAI », alors que des actionnaires l'accusaient en justice d'avoir fondé xAI en détournant des talents et des ressources de Tesla à son profit personnel.
Les montages financiers autour des diverses entreprises de Musk ajoutent à la confusion. Car Tesla a investi 2 milliards de dollars dans xAI en janvier, avant que SpaceX ne rachète xAI en février. Les actionnaires Tesla se retrouvent donc à financer indirectement une entreprise privée…
