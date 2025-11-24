La société exploite actuellement la puce AI4, mais finira très bientôt la conception de sa successeur, l'AI5. Le travail sur l'AI6, lui, est sur le point de débuter, étaye Musk. Et c'est justement dans cette optique que le constructeur recherche des talents en ingénierie. Objectif : bâtir une équipe capable de sortir un nouveau processeur d'IA par an, et à terme produire « plus de puces que tous les autres acteurs de l'IA combinés ». Rien que ça.