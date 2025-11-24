Décidément, Elon Musk ne manque pas de superlatifs ces derniers temps concernant les technologies que développent ses entreprises. Selon lui, les puces d'intelligence artificielle (IA) de Tesla vont « changer le monde ».
Après de légères difficultés dans l'automobile, Musk a décidé de centrer la stratégie de Tesla sur la robotique et l'IA. Un pivotement qui saute aux yeux ces derniers temps, tant le milliardaire vante les mérites de ces technologies qui, estime-t-il, vont « éliminer la pauvreté » et « rendre l'argent obsolète ». Dans cette optique, il lance une vaste campagne de recrutement chez Tesla pour accélérer le développement de puces maison.
« Plus de puces que tous les autres acteurs de l'IA combinés »
« La plupart des gens ignorent que Tesla dispose depuis de nombreuses années d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les puces et les cartes électroniques dotées d'une intelligence artificielle avancée », rappelle l'entrepreneur dans un long message posté sur X.com. Ces « millions de puces » permettent à Tesla d'être « le leader de l'IA dans le monde physique », poursuit-il.
La société exploite actuellement la puce AI4, mais finira très bientôt la conception de sa successeur, l'AI5. Le travail sur l'AI6, lui, est sur le point de débuter, étaye Musk. Et c'est justement dans cette optique que le constructeur recherche des talents en ingénierie. Objectif : bâtir une équipe capable de sortir un nouveau processeur d'IA par an, et à terme produire « plus de puces que tous les autres acteurs de l'IA combinés ». Rien que ça.
En juillet 2025, Tesla passait déjà un accord colossal avec Samsung à hauteur de 16,5 milliards de dollars, portant justement sur la fabrication des puces A16 par le géant coréen dans sa nouvelle usine de Taylor, dans le Texas.
Nouvelle promesse
« Ces puces vont profondément changer le monde de manière positive, en sauvant des millions de vies grâce à une conduite plus sûre et en fournissant des soins médicaux avancés à tous via Optimus », promet Elon Musk. Des propos qui vont dans le sens de ses déclarations lors de la conférence annuelle de Tesla, lors de laquelle il a promis que l'humanoïde deviendrait « le plus important produit de tous les temps ».
Mais, on le sait désormais, l'homme le plus riche du monde a parfois la langue bien pendue lorsqu'il s'agit de prédictions concernant ses entreprises. Malgré tout, cela témoigne des ambitions folles de Tesla. Reste à voir si elle sera à la hauteur dans les faits.