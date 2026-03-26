Elon Musk accélère pour inscrire son mastodonte de l'espace à la Bourse américaine. Il s'agira très clairement de la plus importante opération de l'Histoire : les chiffres donnent le tournis.
Fin 2025, nous apprenions que l'homme le plus riche au monde entendait sauter le pas avec SpaceX. Et les investisseurs de Wall Street commencent à brûler d'impatience. Selon le très bien renseigné The Information, l'entreprise va déposer le prospectus S-1 cette semaine. C'est le document officiel que toute entreprise doit déposer auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission, avant de pouvoir s'introduire en Bourse.
Du jamais vu
Accrochez-vous. SpaceX viserait une levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du précédent record mondial, détenu par le géant pétrolier Saudi Aramco avec 29,4 milliards de dollars en 2019. La valorisation totale de l'entreprise pourrait dépasser 1 750 milliards de dollars, ce qui la placerait d'emblée parmi les sociétés les plus valorisées de la planète.
L'entreprise lorgnerait une entrée directe dans le Nasdaq 100, soit le club le plus select de la tech mondiale. Cinq des plus grandes banques de Wall Street sont déjà dans la boucle pour orchestrer l'opération : Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley.
L'impact serait aussi considérable sur la fortune déjà gigantesque d'Elon Musk, estimée à plus de 820 milliards de dollars. Si la valorisation tient, elle pourrait dépasser les 1 000 milliards de dollars, une première dans l'Histoire.
La fusion avec xAI interroge
C'est un véritable monstre du secteur spatial qui va entrer en Bourse, mais pas seulement. Car SpaceX a récemment fusionné avec xAI, qui a mis la main sur le réseau social X l'année dernière. Un combo dont la valorisation avoisine déjà les 1 250 milliards de dollars.
Elon Musk entend utiliser les liquidités générées par l'opération pour alimenter xAI, qui brûle actuellement environ 1 milliard de dollars par mois. Une hémorragie financière que même Starlink, pourtant principale source de revenus de SpaceX, ne suffit pas à absorber seul. Ce cash servira aussi à financer le développement très coûteux de la mégafusée Starship, que Musk espère produire à hauteur de 1 000 unités annuelles à terme, mais aussi le déploiement d'1 million de data centers IA dans l'espace.
Mais attention. Tous les investisseurs ne voient pas d'un bon œil cette fusion. Ceux qui misent sur SpaceX pour son leadership incontesté dans le secteur des lanceurs et de l'Internet par satellite se retrouvent désormais exposés, malgré eux, aux risques d'une course à l'IA particulièrement coûteuse et incertaine. Pour les convaincre, Musk dispose d'un argument de poids : Tesla a progressé de plus de 3 000 % en dix ans en Bourse. Pas sûr qu'il suffise à faire taire les doutes.
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