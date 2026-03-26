Mais attention. Tous les investisseurs ne voient pas d'un bon œil cette fusion. Ceux qui misent sur SpaceX pour son leadership incontesté dans le secteur des lanceurs et de l'Internet par satellite se retrouvent désormais exposés, malgré eux, aux risques d'une course à l'IA particulièrement coûteuse et incertaine. Pour les convaincre, Musk dispose d'un argument de poids : Tesla a progressé de plus de 3 000 % en dix ans en Bourse. Pas sûr qu'il suffise à faire taire les doutes.