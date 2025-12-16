L'homme le plus riche du monde devient encore plus riche. Avec un nouveau record à la clé.
Le dernier nouveau projet fou d'Elon Musk, c'est l'entrée en bourse de sa société aérospatiale SpaceX, qui multiplie les lancements à un niveau époustouflant, et qui propose le service d'internet par satellite Starlink. Une entrée en bourse qui va encore propulser sa fortune, qui n'en avait pourtant pas tant besoin !
La fortune d'Elon Musk dépasse les 600 milliards de dollars
Elon Musk est sans conteste ces dernières années l'homme le plus riche du monde. L'an dernier, il affichait ainsi une fortune valorisée à 338 milliards de dollars. Un chiffre fou, et qui pourtant a été non seulement dépassé, mais quasiment doublé par rapport à celui obtenu avec la nouvelle de la future entrée en bourse de SpaceX.
En effet, selon Forbes, cette opération à venir a déjà fait monter très fortement la valorisation de l'entreprise d'aérospatiale américaine. Entreprise détenue à 42% par Elon Musk. Résultat, cette semaine, la fortune de l'homme qui est aussi à la tête de Tesla, X ou bien xAI, a dépassé les 600 milliards de dollars, pour être estimée le lundi 15 décembre à 677 milliards de dollars !
Une valorisation à 800 millions de dollars pour SpaceX
Une limite qu'il est, il faut le noter, le tout premier de l'histoire à dépasser. Comme il était déjà au mois d'octobre dernier le premier homme dont la fortune ait jamais été valorisée au-dessus des 500 milliards de dollars. Beaucoup s'attendent d'ailleurs à voir l'homme d'affaires d'origine sud-africaine devenir le tout premier trillionnaire (plus de 1 000 milliards de dollars de fortune) de l'histoire.
Pour rappel, il est estimé que la valeur de SpaceX est passée à 800 milliards de dollars avec l'opération à venir d'entrée en bourse. Elon Musk aurait « gagné » d'un coup 168 milliards de dollars avec sa société aérospatiale. Et dans les prochaines années, ce devrait être du côté de Tesla qu'il faudra chercher pour voir sa fortune encore grimper, grâce à son nouveau plan de rémunération pouvant aller jusqu'à 1 000 milliards de dollars de valeur, si toutes les conditions affectées étaient remplies.