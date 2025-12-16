Elon Musk est sans conteste ces dernières années l'homme le plus riche du monde. L'an dernier, il affichait ainsi une fortune valorisée à 338 milliards de dollars. Un chiffre fou, et qui pourtant a été non seulement dépassé, mais quasiment doublé par rapport à celui obtenu avec la nouvelle de la future entrée en bourse de SpaceX.

En effet, selon Forbes, cette opération à venir a déjà fait monter très fortement la valorisation de l'entreprise d'aérospatiale américaine. Entreprise détenue à 42% par Elon Musk. Résultat, cette semaine, la fortune de l'homme qui est aussi à la tête de Tesla, X ou bien xAI, a dépassé les 600 milliards de dollars, pour être estimée le lundi 15 décembre à 677 milliards de dollars !