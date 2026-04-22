Certaines annonces ne coûtent rien, comme celles d'un Elon Musk présentant en public une de ses dernières lubies. Mais d'autres peuvent coûter très cher, et doivent faire l'objet de beaucoup plus de prudence. C'est le cas de tout ce qui tient au monde de la bourse, extrêmement cadré. Et là, on voit que les promesses changent clairement d'ampleur.

En effet, SpaceX a récemment rempli un document obligatoire pour sa future entrée en Bourse aux États-Unis, le document S-1, qui doit détailler les finances de l'entreprise, sa stratégie et les risques. Reuters a pu y avoir accès, et a découvert tout un coup un ton beaucoup plus mesuré. « Nos initiatives visant à développer des capacités de calcul orbitales basées sur l'IA ainsi que l'industrialisation en orbite, sur la Lune et dans l'espace interplanétaire en sont encore à leurs débuts, présentent une grande complexité technique et reposent sur des technologies non éprouvées, et pourraient ne pas aboutir à une viabilité commerciale » avoue ainsi l'entreprise d'Elon Musk.