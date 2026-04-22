Aujourd'hui, de nouveaux documents produits par SpaceX elle-même nous montre qu'il y a un monde entre les grandes promesses d'Elon Musk, et ce qui est techniquement faisable.
Elon Musk a toujours des visions immenses pour l'avenir. L'une des dernières en date, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ce sont les data centers qui seront envoyés dans l'espace, en orbite autour de la terre. Une technologie qui permettrait notamment de bénéficier de l'énergie illimitée du rayonnement solaire. Mais ce projet a créé beaucoup de scepticisme, non seulement à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi, comme on peut le voir aujourd'hui, au sein même de SpaceX.
Le projet de data centers dans l'espace s'appuie sur des « technologies non éprouvées »
Certaines annonces ne coûtent rien, comme celles d'un Elon Musk présentant en public une de ses dernières lubies. Mais d'autres peuvent coûter très cher, et doivent faire l'objet de beaucoup plus de prudence. C'est le cas de tout ce qui tient au monde de la bourse, extrêmement cadré. Et là, on voit que les promesses changent clairement d'ampleur.
En effet, SpaceX a récemment rempli un document obligatoire pour sa future entrée en Bourse aux États-Unis, le document S-1, qui doit détailler les finances de l'entreprise, sa stratégie et les risques. Reuters a pu y avoir accès, et a découvert tout un coup un ton beaucoup plus mesuré. « Nos initiatives visant à développer des capacités de calcul orbitales basées sur l'IA ainsi que l'industrialisation en orbite, sur la Lune et dans l'espace interplanétaire en sont encore à leurs débuts, présentent une grande complexité technique et reposent sur des technologies non éprouvées, et pourraient ne pas aboutir à une viabilité commerciale » avoue ainsi l'entreprise d'Elon Musk.
L'espace est un endroit très dangereux pour les data centers
On est ici loin du ton assuré habituel d'Elon Musk, que le marché a d'ailleurs pris l'habitude de prendre avec un peu de recul. Le document S-1 est d'autant plus intéressant qu'il ne met pas seulement beaucoup de nuances sur les projets en cours, mais aussi parce qu'il explique quels sont les risques présents.
Selon le document, les data centers spatiaux envisagés devront en effet fonctionner « dans l'environnement hostile et imprévisible de l'espace, ce qui l'exposera à un éventail large et unique de risques liés à l'espace susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements ou des pannes ». Le genre de propos qui, finalement, rejoint les critiques qui avaient pu être formulées par un Sam Altman.
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