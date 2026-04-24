Selon Business Insider, les discussions entre xAI, Mistral et Cursor révèleraient une volonté de créer un bloc indépendant. Mistral AI s’est imposée comme une alternative sérieuse grâce à ses modèles ouverts. En se rapprochant de la startup parisienne, Elon Musk chercherait à bénéficier d’une expertise reconnue en recherche fondamentale. Ce rapprochement serait d’autant plus crédible que Devendra Chaplot, membre fondateur de Mistral, a rejoint xAI le mois dernier pour diriger le pré-entraînement des modèles.

En parallèle, Musk aurait déjà sécurisé un accord majeur avec Cursor via SpaceX, incluant une option d’achat à 60 milliards de dollars. Cursor, spécialisé dans l’assistance au codage, s’entraînait déjà sur l’infrastructure colossale de xAI. Cette intégration verticale permettrait à Musk de proposer des outils capables de concurrencer directement Claude, le modèle d’Anthropic. Ce dernier avait récemment bloqué l’accès de ses modèles à Cursor, précipitant xAI dans cette logique de partenariat pour sécuriser ses propres canaux de distribution.

Malgré une infrastructure comptant 200 000 processeurs NVIDIA, xAI accuserait un retard technique. Michael Nicolls, président de la startup, aurait admis en interne que l’entreprise était « clairement derrière » ses concurrents. Cette alliance avec Mistral et Cursor serait donc une réponse d’urgence pour muscler les capacités de Grok. Musk espérerait ainsi transformer ses investissements matériels en un écosystème collaboratif capable de détrôner les leaders actuels du secteur.