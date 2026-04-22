Dès le 27 avril, se tiendra l'un des procès les plus exaltants dans l'histoire de la tech, et le premier secouant l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA) générative. Il implique des mastodontes : Elon Musk, Sam Altman, OpenAI et Microsoft, et les conséquences pourraient être terribles.
C'est l'apogée d'une bataille de très longue date entre Elon Musk et ses anciens collègues, qui portera autour du changement de statut d'OpenAI en organisation à but lucratif. Car, pour rappel, l'homme le plus riche du monde compte parmi les cofondateurs de la maison mère de ChatGPT, et accuse Sam Altman et Greg Brockman de l'avoir trahi.
Musk l'assure : on lui promis qu'OpenAI resterait une organisation à but non lucratif au service de l'humanité. Il réclame 134 milliards de dollars, rien que ça.
OpenAI joue gros
Et il ne compte pas faire de cadeau, allant même jusqu'à demander à la juge d'empêcher ses deux anciens comparses d'exercer toute fonction au sein d'OpenAI, que ce soit comme administrateurs de l'entité à but non lucratif ou comme dirigeants de la structure commerciale, rapporte Business Insider. Il souhaite également que leurs participations dans la société soient retirées, ce qui les priverait de tout bénéfice en cas d'introduction en Bourse.
Si ces requêtes sont très radicales, elles pourraient fragiliser un Sam Altman dans la tourmente. Après la parution récente d'un article à charge, le domicile du patron d'OpenAI a été attaqué. Et ce n'est pas forcément la joie en interne non plus, on se souvient que ses collègues ont tenté de l'évincer en tant que P.-D.G fin 2023, dénonçant ses choix stratégiques misant sur le profit plutôt que la sécurité.
Pour OpenAI, les enjeux sont tout aussi considérables. Si Musk obtient gain de cause, la société valorisée à plus de 800 milliards de dollars pourrait être contrainte de renoncer à son statut commercial et de redevenir une organisation à but non lucratif. Un scénario catastrophe pour une entreprise en pleine préparation pour rejoindre Wall Street, qui dépend de sa capacité à lever des capitaux colossaux pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.
Elon Musk aussi
Mais ce n'est pas tout. Car cette affaire fait également peser une menace sur la structure commerciale nouée avec Microsoft, le géant de Redmond étant lui aussi visé par les accusations de complicité formulées par Musk. Outre les milliards qu'il convoite, ce dernier exige aussi la rétrocession de droits de propriété intellectuelle.
C'est aussi un pari risqué pour l'entrepreneur. Si la juge peut encore décider de ne pas lui accorder les remèdes structurels qu'il réclame, une défaite au fond viendrait surtout valider la thèse de ses adversaires, celle d'un homme d'affaires animé par la jalousie et le désir d'éliminer un concurrent direct. OpenAI a publiquement qualifié son action en justice de « campagne de harcèlement motivée par l'ego ».
L'enjeu est d'autant plus sensible que Musk est en pleine offensive sur plusieurs fronts, xAI rivalisant directement avec OpenAI pour les talents, les financements et les clients. SpaceX, qui a absorbé xAI en février dernier, prépare de son côté une introduction en Bourse historique. Une défaite retentissante face à son ancien partenaire pourrait fragiliser sa crédibilité auprès des investisseurs.
Au début du mois, OpenAI a contre-attaqué en poursuivant le milliardaire en justice, dénonçant des manœuvres déloyales pour justement nuire à son développement. Ambiance…