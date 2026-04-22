Et il ne compte pas faire de cadeau, allant même jusqu'à demander à la juge d'empêcher ses deux anciens comparses d'exercer toute fonction au sein d'OpenAI, que ce soit comme administrateurs de l'entité à but non lucratif ou comme dirigeants de la structure commerciale, rapporte Business Insider. Il souhaite également que leurs participations dans la société soient retirées, ce qui les priverait de tout bénéfice en cas d'introduction en Bourse.