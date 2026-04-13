Le patron d'OpenAI vient de vivre un très mauvais week-end. En l'espace de quelques jours, plusieurs individus différents ont ciblé sa résidence !
Si avec ChatGPT, le chatbot IA créé par OpenAI, Sam Altman est déjà en quelque sorte rentré dans l'histoire, le milliardaire ne vit pourtant pas que des jours roses. À vrai dire, ces derniers temps, ses oreilles auraient plutôt tendance à bourdonner vu les critiques très dures qu'il peut essuyer, et qui viennent de gens assez proches. Et aujourd'hui, ce sont littéralement des gens qui s'en prennent physiquement à lui.
D'abord, un cocktail molotov contre la résidence de Sam Altman…
En voilà une fin de semaine dont Sam Altman se souviendra certainement. Vendredi 10 avril, sa luxueuse résidence de Russian Hill, à San Francisco, était en effet la cible d'un cocktail molotov jeté aux environs de 4h du matin.
L'individu à l'origine de ce jet, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été appréhendé par la police dans la matinée du même jour, alors qu'il rôdait autour du siège d'OpenAI, où il a proféré des menaces d'incendie. Il n'a fait aucun blessé.
… puis des coups de feu !
Mais ça n'était pas le bout des ennuis pour Sam Altman. Deux jours plus tard, une nouvelle attaque été enregistrée une fois encore devant la résidence du patron d'OpenAI. Les policiers se sont en effet déplacés vers celle-ci dans la nuit du samedi au dimanche 12 avril, après avoir reçu un témoignage de coups de feu tirés.
Ils ont rapidement pu mettre la main sur deux suspects, chez qui ils ont retrouvé des armes à feu. Les deux individus, de 23 et 25 ans, ont été inculpés pour avoir décharger leur arme devant la résidence de Russian Hill. « La police de San Francisco prend très au sérieux les crimes commis avec des armes à feu, et toute personne se rendant coupable de tels actes sera arrêtée et poursuivie avec toute la rigueur de la loi » a communiqué le chef de la police de San Francisco, Derrick Lew.
Alors, est-ce le signe d'un début de montée en tension de la part de personnes sceptiques (pour dire le moins) quant à la révolution portée par l'intelligence artificielle ?