Mais ça n'était pas le bout des ennuis pour Sam Altman. Deux jours plus tard, une nouvelle attaque été enregistrée une fois encore devant la résidence du patron d'OpenAI. Les policiers se sont en effet déplacés vers celle-ci dans la nuit du samedi au dimanche 12 avril, après avoir reçu un témoignage de coups de feu tirés.

Ils ont rapidement pu mettre la main sur deux suspects, chez qui ils ont retrouvé des armes à feu. Les deux individus, de 23 et 25 ans, ont été inculpés pour avoir décharger leur arme devant la résidence de Russian Hill. « La police de San Francisco prend très au sérieux les crimes commis avec des armes à feu, et toute personne se rendant coupable de tels actes sera arrêtée et poursuivie avec toute la rigueur de la loi » a communiqué le chef de la police de San Francisco, Derrick Lew.

Alors, est-ce le signe d'un début de montée en tension de la part de personnes sceptiques (pour dire le moins) quant à la révolution portée par l'intelligence artificielle ?