« J'ai démissionné d'OpenAI. Je suis très attaché à l'équipe Robotique et au travail que nous avons accompli ensemble. Cette décision n'a pas été facile à prendre », explique-t-elle. Et la raison de son départ ne fait aucun doute : « L'IA joue un rôle important dans la sécurité nationale. Mais la surveillance des Américains sans contrôle judiciaire et l'autonomie létale sans autorisation humaine sont des questions qui méritaient davantage de réflexion qu'elles n'en ont reçu », poursuit-elle.