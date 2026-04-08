Le document en question a été révélé par CNBC et le Sacramento Bee, un quotidien californien situé au plus près des arcanes du pouvoir législatif. Selon les termes de la lettre, qui s'appuie sur une enquête du New Yorker, Musk aurait mobilisé des moyens dignes d'une agence de renseignement privée pour souiller la réputation de son ancien allié. Les relations Altman-Musk sont « légèrement » tendues, c'est un secret de polichinelle, mais ce que décrit OpenAI nous ferait presque penser à un thriller de bas étage.

Selon l'entreprise, Altman serait la cible d'un harcèlement pervers et protéiforme. D'abord, la plainte dénonce l'usage d'intermédiaires opaques : Musk, pour ne pas se salir les mains, financerait des agences de renseignement privées et des sociétés écrans pour masquer l'origine des fonds et des ordres qu'il leur donne. Seraient également constitués contre Altman des dossiers d'« opposition research » : des compilations de rumeurs, d'archives et de témoignages tronqués, envoyés sous le manteau aux rédactions pour saturer l'espace médiatique de contenus mensongers ou toxiques. Ses déplacements en jet privé seraient même surveillés, dans le but avoué de nuire à la mission d'intérêt général de la firme.

Encore plus sordide : des agents sous couverture auraient été dépêchés dans des bars gays avec un objectif de « pêche aux renseignements ». Le but ? Provoquer ou acheter des témoignages liant Altman à des travailleurs du sexe afin de déclencher un scandale de mœurs.

Pour Chris Lehane, responsable des affaires mondiales chez OpenAI, ces méthodes sont « hautement discutables et méritent amplement une enquête approfondie ». La firme ne mâche pas ses mots en affirmant que ces manœuvres n’ont qu’un but unique : freiner l’ascension d’un leader jugé trop puissant.

Dans cette lettre, Jason Kwon, directeur de la stratégie affirme que : « Ces attaques sont conçues pour retirer le contrôle de l'avenir de l'AGI des mains de ceux qui sont légalement obligés de poursuivre une mission au bénéfice de toute l'humanité, afin de le placer entre les mains de concurrents dépourvus de principes missionnaires et méprisant toute responsabilité en matière de sécurité ».

Une rhétorique plutôt habile, puisque, par le choix de ces mots, OpenAI se positionne devant la justice comme une espèce de dernière garante de l'éthique qui devrait se défendre face à un cartel de « voyous ». En tentant de disqualifier moralement ses concurrents et en hurlant ainsi au complot, la firme détourne l'attention et glisse un drap de velours sous les casseroles qu'elle traîne pour qu'elles ne tintent pas trop fort.

En se posant en victime, Altman évite d'avoir à justifier son propre passif : le flou entourant son éviction éclair par son conseil d'administration en 2023 pour son manque de « franchise », ou encore la mutation de la firme en 2024, passée d'une association à but non lucratif à une machine à cash vorace valorisée à plus de 800 milliards de dollars. Altman, le martyr ; une posture de saint séculier permettant d'étouffer les questions concernant ses méthodes de gouvernance byzantines et son tempérament de manipulateur. Après tout, pourquoi répondre aux doutes sur sa probité quand on peut dénoncer la fange d'une union de crapules prête à fouiller les draps de son plus grand rival ?