Les dirigeants d'OpenAI ont sollicité les procureurs généraux de Californie et du Delaware lundi dernier. Ils accusent Elon Musk de pratiques déloyales et demandent une enquête officielle sur ses agissements. Sam Altman soupçonne le patron de Tesla de manipuler la justice pour servir les intérêts de sa propre société d'IA. Or une enquête du New Yorker révèle qu'Elon Musk envisageait lui aussi un modèle lucratif pour le groupe dès l'année 2017.

Les autorités doivent maintenant déterminer si les critiques du milliardaire relèvent de la protection du bien public ou de la stratégie commerciale. La société OpenAI pèse désormais 852 milliards de dollars et prépare une introduction en bourse pour la fin de l'année. Le fondateur de SpaceX s'oppose violemment à l'influence de Microsoft sur le développement des modèles de langage. Les procureurs examinent les courriers de la start-up tandis que les deux camps fourbissent leurs armes pour l'audience d'Oakland.

Le dénouement de cette affaire bousculera l'organisation interne de l'entreprise de San Francisco avant son arrivée sur les marchés financiers. Les investisseurs surveillent les décisions de justice car elles pourraient forcer OpenAI à abandonner ses structures privées. Elon Musk maintient son offensive médiatique pour prouver que son action sert l'humanité plutôt que son propre portefeuille.

Microsoft n'a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, pipé mot.