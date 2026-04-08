Elon Musk a déposé un nouvel amendement contre OpenAI. Le milliardaire réclame désormais 134 milliards de dollars à Microsoft et à la structure dirigée par Sam Altman mais il s'engage à reverser l'intégralité du gain à la branche caritative de l'entreprise.
Elon Musk et ses avocats modifient leur stratégie judiciaire avant l'ouverture du procès prévue ce mois-ci. Le fondateur de xAI affirme qu'il ne souhaite pas s'enrichir personnellement grâce à ce litige. Marc Toberoff précise que son client veut uniquement protéger la mission d'intérêt public du laboratoire de recherche. Le plaignant accuse ses anciens partenaires d'avoir orchestré une escroquerie pour transformer une association caritative en un empire lucratif. Sam Altman rejette ces allégations car il y voit une campagne de harcèlement dictée par la jalousie commerciale de son ancien allié. Le duel entre les deux géants de la tech, promet donc, comme on vous l'annonçait en janvier, explosif.
Les documents juridiques visent directement Sam Altman et Greg Brockman. Elon Musk souhaite leur départ du conseil d'administration et il demande aussi que les deux dirigeants transfèrent leurs parts financières vers la fondation originelle. OpenAI dénonce une campagne de harcèlement guidée par l'ego ou la volonté de freiner un concurrent.
Le piège financier pour évincer la direction actuelle
Elon Musk exige que Sam Altman et Greg Brockman cèdent la totalité de leurs parts financières à la fondation caritative OpenAI. Il demande aussi leur destitution immédiate du conseil d'administration parce qu'il juge leur gestion incompatible avec les statuts d'origine.
Le milliardaire veut annuler la restructuration commerciale de 2019 pour restaurer l'entité sans but lucratif. Il affirme que les dirigeants ont empoché des avantages personnels sur le dos des donateurs historiques. Marc Toberoff soutient que cet amendement rétablit la vérité sur les intentions réelles de son client. Le plaignant dénonce les exonérations fiscales et la crédibilité morale dont a bénéficié la start-up durant ses premières années.
OpenAI riposte sur son compte X.com et et prétend que ces demandes ne sont rien d'autre qu'une manœuvre désespérée pour freiner un concurrent plus performant.
L'arbitrage des autorités de régulation sur la concurrence
Les dirigeants d'OpenAI ont sollicité les procureurs généraux de Californie et du Delaware lundi dernier. Ils accusent Elon Musk de pratiques déloyales et demandent une enquête officielle sur ses agissements. Sam Altman soupçonne le patron de Tesla de manipuler la justice pour servir les intérêts de sa propre société d'IA. Or une enquête du New Yorker révèle qu'Elon Musk envisageait lui aussi un modèle lucratif pour le groupe dès l'année 2017.
Les autorités doivent maintenant déterminer si les critiques du milliardaire relèvent de la protection du bien public ou de la stratégie commerciale. La société OpenAI pèse désormais 852 milliards de dollars et prépare une introduction en bourse pour la fin de l'année. Le fondateur de SpaceX s'oppose violemment à l'influence de Microsoft sur le développement des modèles de langage. Les procureurs examinent les courriers de la start-up tandis que les deux camps fourbissent leurs armes pour l'audience d'Oakland.
Le dénouement de cette affaire bousculera l'organisation interne de l'entreprise de San Francisco avant son arrivée sur les marchés financiers. Les investisseurs surveillent les décisions de justice car elles pourraient forcer OpenAI à abandonner ses structures privées. Elon Musk maintient son offensive médiatique pour prouver que son action sert l'humanité plutôt que son propre portefeuille.
Microsoft n'a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, pipé mot.