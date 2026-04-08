Les témoignages se multiplient, et ils ne sont pas vraiment élogieux pour le patron d’OpenAI. Beaucoup dépeignent un homme à la personnalité clivante : brillant communicant, mais incapable de dire la vérité.
Alors qu’OpenAI opère un immense virage stratégique pour mieux rivaliser avec Anthropic, une enquête du New Yorker lève le voile sur un patron que ses propres collaborateurs accusent de mensonges systématiques. À tel point que l’on peut se demander s’il est légitime pour diriger l’une des entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley - voire, du monde.
Mensonges systématiques
Visiblement, la tentative d’éviction de Sam Altman fin 2023 ne venait pas de nulle part. Car le P.-D. G d’OpenAI traîne depuis des années une réputation qui fait froid dans le dos. Un membre du conseil d’administration le décrit comme quelqu’un combinant « un fort désir de plaire » et « un manque presque sociopathe des conséquences de tromper les autres ».
« Sam ne peut jamais être digne de confiance. C'est un sociopathe », a même lancé Aaron Swartz, figure respectée de la Silicon Valley, avant sa mort. Ilya Sutskever, ex-chef scientifique de l’entreprise, a d’ailleurs compilé des dizaines de messages Slack et de fichiers RH afin de documenter « un schéma cohérent de mensonges ».
De son côté, Dario Amodei, ancien directeur de la recherche et fondateur d’Anthropic, tenait depuis des années des notes détaillées - plus de 200 pages - sur le comportement d’Altman. Sa conclusion est sans appel : « Le problème avec OpenAI, c’est Sam lui-même ».
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Des ambitions encore floues
Les faits documentés sont édifiants. Altman aurait affirmé au conseil d’administration que des fonctionnalités de GPT-4 avaient été validées par un panel de sécurité, ce qui était faux. Et de tels exemples sont nombreux : « Il met en place des structures qui le contraignent sur le papier… Puis les démantèle quand vient le moment d’être contraint », résume un ancien chercheur.
Son appétit financier inquiète également. Il entretient des liens étroits avec le cheikh Tahnoon des Émirats arabes unis, et aurait reçu de lui des cadeaux de valeur, dont vraisemblablement une Koenigsegg Regera estimée à 2 millions de dollars. Ces liens ont soulevé de sérieux signaux d’alarme au sein de l’administration Biden, qui lui a refusé une habilitation sécurité en raison de ses « liens financiers étrangers ».
Ce virage vers le pouvoir et l’argent s’est accompagné d’un abandon progressif des engagements fondateurs d’OpenAI sur la sécurité. Ainsi, celui qui avertissait il y a encore peu sur une IA mal maîtrisée a troqué cette posture contre un « optimisme débordant » vis-à-vis de la technologie, pour reprendre les mots du New Yorker.
En coulisses, Altman a activement combattu les régulations qu’il appelait de ses vœux en public, en Europe comme en Californie. De quoi poser de sérieuses questions sur les ambitions réelles de l’entrepreneur, alors qu’il vise désormais la Bourse new-yorkaise.