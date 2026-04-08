Les faits documentés sont édifiants. Altman aurait affirmé au conseil d’administration que des fonctionnalités de GPT-4 avaient été validées par un panel de sécurité, ce qui était faux. Et de tels exemples sont nombreux : « Il met en place des structures qui le contraignent sur le papier… Puis les démantèle quand vient le moment d’être contraint », résume un ancien chercheur.