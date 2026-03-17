La mise à jour récente de Codex, l'outil de génération de code d'OpenAI, va dans le sens de ce nouveau défi. Reste à voir à quel point ce recentrage affectera les produits grand public de l'entreprise. Il est très probable que le rythme de développement et de lancement et de nouvelles fonctionnalités soit freiné. Ce qui, au passage, pourrait laisser un immense boulevard à Google, Gemini continuant de gagner en popularité.