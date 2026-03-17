Serait-ce un aveu de faiblesse ? OpenAI entame la plus grande restructuration de ses activités de sa courte histoire. Désormais, la start-up se concentre sur l'entreprise, comme une certaine Anthropic.
L'entreprise de Sam Altman est sous le feu des critiques depuis pas mal de temps. Et cette situation ne résulte pas uniquement de son accord récent avec le Pentagone : un nombre croissant d'analystes et d'investisseurs doutent de sa capacité à répondre aux attentes d'un point de vue financier.
Alors qu'elle vise Wall Street dès cette année, OpenAI a décidé de totalement changer son fusil d'épaule.
OpenAI ne sera plus sur tous les fronts
Rien que l'année dernière, la société a lancé un navigateur boosté à l'intelligence artificielle (IA), des outils d'e-commerce intégrés à ChatGPT ainsi que son générateur de vidéos Sora. Elle se prépare également à commercialiser un appareil d'un tout nouveau genre en partenariat avec Jony Ive, designer de l'iPhone.
Si cette ambition d'être sur tous les fronts positionne OpenAI en tant que pionnier de l'IA générative, elle empêche le personnel de réellement se concentrer sur l'essentiel. Car les ressources de calcul, denrée rare et stratégique, se retrouvent régulièrement réaffectées d'une équipe à l'autre au dernier moment, tandis que la structure organisationnelle devient de plus en plus complexe.
Fidji Simo, Française nommée l'année dernière par Sam Altman pour diriger les applications d'OpenAI, a décidé d'entamer une vaste restructuration pour ne plus s'éparpiller. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion parce que nous nous laissons distraire par des activités secondaires. Nous devons vraiment mettre l'accent sur la productivité en général, et plus particulièrement sur celle liée à l'activité commerciale », a-t-elle expliqué à son personnel lors d'une réunion récente.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
L'entreprise en ligne de mire
OpenAI va dépenser son énergie dans des solutions dédiées aux entreprises et aux développeurs. Un choix très certainement motivé par Anthropic, dont les outils Cowork et Claude Code connaissent un succès retentissant. Car, contrairement à OpenAI, la société de Dario Amodei ne s'est jamais dispersée. Sa stratégie est claire depuis le début, d'où son immense réussite auprès des entreprises.
La mise à jour récente de Codex, l'outil de génération de code d'OpenAI, va dans le sens de ce nouveau défi. Reste à voir à quel point ce recentrage affectera les produits grand public de l'entreprise. Il est très probable que le rythme de développement et de lancement et de nouvelles fonctionnalités soit freiné. Ce qui, au passage, pourrait laisser un immense boulevard à Google, Gemini continuant de gagner en popularité.
À noter que xAI, la start-up d'Elon Musk, s'est elle aussi réorganisée afin de proposer de meilleurs outils de codage.