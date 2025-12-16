OpenAI va piocher les meilleurs éléments de chez la concurrence pour améliorer son IA ChatGPT. Récemment, c'est Google qui s'est fait siphonner des hauts responsables, ayant pour certains, réussi des acquisitions juteuses.
OpenAI a confirmé le 15 décembre 2025 l'embauche d'Albert Lee, ancien directeur du développement corporate chez Google. Albert Lee occupait précédemment ce poste pour Google Cloud et Google DeepMind, où il supervisait les opérations d'acquisitions et d'investissements. En mars 2025, Lee avait signé l'acquisition de Wiz, startup spécialisée dans la sécurité Cloud, pour 32 milliards de dollars.
OpenAI enchaîne les acquisitions
Ce recrutement intervient dans un contexte d'intensification des acquisitions chez OpenAI. L'entreprise racheté plusieurs start-up au cours de l'année 2025 :
- Mai 2025 : rachat de io, startup de dispositifs IA fondée par l'ancien designer Apple Jony Ive, pour plus de 6 milliards de dollars.
- Septembre 2025 : acquisition de Statsig, startup de développement produit, pour 1,1 milliard de dollars.
- Octobre 2025 : rachat de Software Applications Incorporated. Montant non divulgué.
- Décembre 2025 : accord définitif pour l'acquisition de Neptune, startup spécialisée dans l'entraînement de modèles d'IA. Montant non dévoilé.
L'entreprise américaine, qui croule sous les dettes et ne sera pas rentable tout de suite, a dépensé au moins 7,1 milliards de dollars, si l'on compte les montants rendus publics. La fréquence des acquisitions laisse penser à un développement renforcé, pour lequel il faut des ténors du domaine.
Valorisation en hausse d'OpenAI
OpenAI affiche une valorisation de 500 milliards de dollars, contre une structure initiale de laboratoire de recherche à but non lucratif lors de sa fondation en 2015. Cette trajectoire s'est accélérée après le lancement de ChatGPT en novembre 2022.
L'entreprise opère sur un marché où Google et Anthropic constituent ses principaux concurrents directs. Google dispose de ressources financières importantes et d'une infrastructure cloud solide. Anthropic, fondée par d'anciens cadres d'OpenAI, a levé plusieurs milliards de dollars auprès d'Amazon et Google.
Le recrutement d'un cadre issu de Google DeepMind est très intéressant pour l'entreprise de Sam Altman. D'une part, Albert Lee apporte une connaissance des processus de rachat de start-up à grande échelle et du secteur de l'IA. D'autre part, son départ prive Google d'un élément de son équipe de développement corporate au moment où la concurrence s'intensifie.
Albert Lee nommé au bureau exécutif
L'arrivée de Lee le place directement au bureau exécutif. OpenAI a annoncé en décembre 2025 la nomination de Denise Dresser, ancienne PDG de Slack, au poste de directrice des revenus. En mai 2025, Fidji Simo, alors PDG d'Instacart, a rejoint l'entreprise pour diriger l'activité applications.
Ces recrutements indiquent une structuration progressive d'OpenAI vers un modèle d'entreprise plus mature, avec des fonctions corporate distinctes. La petite entreprise à but non lucratif devient avec le temps, une des très grandes entreprises du S&P500.