pecore

Mais que c’est stupide, et que c’est stupide de croire que ce genre de débauchage va changer la donne.

Les personnes s’en vont, et alors ? Leur travail est leurs idées restent au sein de l’entreprise, mais sans avoir à payer les salaires mirobolants de ces quelques individus devenus des divas du fait de conjoncture.

Avec les salaires des partants, Google ou Apple vont pouvoir embaucher des dizaines de jeunes talents, moins séniors mais tout aussi brillants et beaucoup plus motivés. Et qui bénéficierons du travail déjà accompli par leur prédécesseurs.

Mais concernant ces dépenses d’Altman, quelqu’un devrait à un moment réaliser que même si ce Monsieur se prend pour John Hammond, on est pas près de voir la queue d’un T-Rex. Et que dépenser sans compter n’est pas une stratégie en soi.