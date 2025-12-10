Les temps sont durs pour OpenAI. Avec l'arrivée de Gemini 3, la position de leader de l'entreprise a été ébranlée et certains de ses concurrents n'hésitent pas à critiquer les risques financiers récemment pris. Ayant mis au point un plan d'urgence, la société a notamment avancé la sortie de son nouveau modèle ChatGPT pour faire face à Google. En quête d'un second souffle, OpenAI a également fait appel à Denise Dresser, ancienne PDG de Slack.