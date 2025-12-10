Denise Dresser, ancienne PDG de Slack, vient de rejoindre les rangs d'OpenAI. L'objectif : accélérer la monétisation de l'entreprise.
Les temps sont durs pour OpenAI. Avec l'arrivée de Gemini 3, la position de leader de l'entreprise a été ébranlée et certains de ses concurrents n'hésitent pas à critiquer les risques financiers récemment pris. Ayant mis au point un plan d'urgence, la société a notamment avancé la sortie de son nouveau modèle ChatGPT pour faire face à Google. En quête d'un second souffle, OpenAI a également fait appel à Denise Dresser, ancienne PDG de Slack.
L'ex-PDG de Slack rejoint OpenAI
OpenAI a annoncé hier l'arrivée d'une nouvelle recrue : « Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Denise Dresser au poste de Directrice des revenus. Elle supervisera la stratégie de revenus mondiale d'OpenAI, couvrant les solutions pour entreprises et la réussite client. (…) Denise aidera davantage d'entreprises à intégrer l'IA dans leurs opérations quotidiennes. »
Si le nom vous semble familier, c'est normal : spécialisée en gestion de grandes entreprises, Denise Dresser a d'abord été responsable des ventes chez Oracle. Elle a ensuite travaillé plus de dix ans chez Salesforce, où elle a notamment occupé le poste de présidente des ventes de la division « Accelerated Industries » avant d'être nommée PDG de Slack en novembre 2023. Désormais, en tant que Directrice des revenus, son rôle sera d'optimiser la rentabilité de « la plateforme d'affaires à la croissance la plus rapide de l'histoire. »
Une stratégie commerciale qui se précise
Récemment recrutée en tant que directrice des applications, Fidji Simo, ancienne de Meta, en a dit un peu plus sur les objectifs à court terme de la société : « Nous sommes en passe de mettre les outils d'IA entre les mains de millions de travailleurs, dans tous les secteurs d'activité. Denise a déjà mené ce type de transition, et son expérience nous aidera à rendre l'IA utile, fiable et accessible aux entreprises du monde entier. »
On le sait, OpenAI souhaite maximiser sa croissance et monétiser au maximum ses services. L'entreprise, qui multiplie les partenariats pour répondre à ses besoins en infrastructures innovantes, lorgne actuellement sur la publicité pour renforcer sa monétisation, et ce, même si cette stratégie est loin de plaire à ses utilisateurs. Avec plus d'un million de clients professionnels, OpenAI compte également devenir incontournable dans ce domaine et faciliter le quotidien des entreprises.
L'arrivée de Denise Dresser devrait aider à la société à devenir plus rentable mais les défis à relever sont colossaux. Ce recrutement majeur va, en tout cas, faire beaucoup de bruit dans le secteur de l'intelligence artificielle.