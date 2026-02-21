OpenAI sortira son premier appareil physique début 2027 : une enceinte connectée avec caméra et reconnaissance faciale, entre 200 et 300 dollars. Jony Ive et les équipes internes d'OpenAI se disputent déjà le contrôle du projet.
Il s'agissait d'une rumeur en fin d'année dernière. Le célèbre designer de l'iPhone se serait allié avec Sam Altman et OpenAI pour créer des objets connectés alimentés par l'IA. 6,5 milliards de dollars pour racheter io Products plus tard, OpenAI a racheté la startup de Jony Ive. OpenAI a mis le prix fort l'an dernier pour le faire entrer dans son orbite, et les premiers détails sur ce que ça va produire concrètement viennent de filtrer. Surprise : pas un gadget révolutionnaire à glisser dans une poche, pas une interface IA portée sur le nez.
Une enceinte connectée.
Jony Ive avait supervisé le HomePod chez Apple avant de partir en 2019. Il reprend donc ce même format, mais avec des fonctions qu'Apple n'a jamais osé intégrer dans ce type de produit.
Ce que l'enceinte OpenAI va faire dans votre salon
Une caméra embarquée, capable d'analyser l'environnement proche, comme les objets sur une table ou les conversations dans la pièce. Une reconnaissance faciale pour valider des achats, similaire au Face ID d'Apple. Un prix entre 200 et 300 dollars. Aucune enceinte grand public n'a encore proposé cette combinaison.
Pour OpenAI, c'est une présence physique permanente dans le foyer, branchée en continu sur ses modèles d'IA. Ni ChatGPT ni aucune application mobile n'offrent ça. Deux autres appareils avancent en parallèle, des lunettes intelligentes, pas avant 2028, et une lampe connectée dont le sort commercial reste incertain.
Jony Ive d'un côté, 200 ingénieurs de l'autre
LoveFrom, l'agence de Jony Ive, garde son indépendance totale d'OpenAI. Elle produit les concepts et les designs. L'équipe interne d'OpenAI, plus de 200 personnes, prend en charge le hardware, le software et la recherche sur les usages. Ces deux entités ne fonctionnent pas sur la même logique, et plusieurs employés d'OpenAI ont déjà exprimé leur frustration, selon des sources proches du dossier.
Il y a aussi un obstacle que ni Jony Ive ni Sam Altman ne peuvent résoudre par le design. Vendre à des millions de foyers un appareil qui filme en continu, reconnaît les visages et surveille les conversations suppose de convaincre des utilisateurs que les scandales de données ont rendus méfiants. OpenAI part avec un avantage technologique réel, mais sans la confiance accumulée qu'aucun chèque ne peut acheter d'un coup.
Apple, pendant ce temps, travaille sur plusieurs objets connectés à IA et sur une nouvelle génération autour du HomePod. Jony Ive pourrait donc se retrouver en 2027 à concurrencer directement la maison qu'il a quittée.