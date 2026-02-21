Il s'agissait d'une rumeur en fin d'année dernière. Le célèbre designer de l'iPhone se serait allié avec Sam Altman et OpenAI pour créer des objets connectés alimentés par l'IA. 6,5 milliards de dollars pour racheter io Products plus tard, OpenAI a racheté la startup de Jony Ive. OpenAI a mis le prix fort l'an dernier pour le faire entrer dans son orbite, et les premiers détails sur ce que ça va produire concrètement viennent de filtrer. Surprise : pas un gadget révolutionnaire à glisser dans une poche, pas une interface IA portée sur le nez.

Une enceinte connectée.

Jony Ive avait supervisé le HomePod chez Apple avant de partir en 2019. Il reprend donc ce même format, mais avec des fonctions qu'Apple n'a jamais osé intégrer dans ce type de produit.