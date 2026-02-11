Les rumeurs vont bon train concernant la sortie du tout premier appareil OpenAI élaboré par Jony Ive, designer de l'iPhone. Et finalement, il semblerait qu'il faille attendre encore plus longtemps que prévu pour le découvrir…
En mai 2025, le créateur de ChatGPT secouait le monde de la tech en mettant la main sur io, start-up fondée par Jony Ive. Leur objectif : lancer des produits inédits, totalement alimentés par l'intelligence artificielle (IA).
On en a appris plus sur ces efforts lors du forum de Davos le mois dernier, lorsque Chris Lehane, responsable des affaires internationales d'OpenAI, a révélé que le premier appareil serait lancé dès la deuxième partie de l'année 2026. Mais quelques jours plus tard, la presse spécialisée rapportait que le calendrier serait chamboulé en raison de la pénurie de RAM, avec le lancement d'une version simplifiée en 2026 avant un produit premium l'année suivante. Un nouveau document réglementaire vient mettre les choses au clair.
La date figure dans un document judiciaire
Finalement, le tout premier appareil signé Jony Ive et Sam Altman devrait faire son apparition en 2027. Et il n'y a plus vraiment l'ombre d'un doute, puisque cette information figure dans le dossier judiciaire relatif à une affaire liée à la propriété intellectuelle.
Lorsqu'OpenAI a racheté io, une société au nom similaire et spécialisée dans les appareils audio, iyO, a en effet intenté des poursuites judiciaires à leur encontre pour violation de marque déposée. Il semblerait, d'ailleurs, qu'elle ait obtenu gain de cause, puisque Wired dévoile qu'OpenAI a revu sa stratégie de dénomination des produits : le nom io ne sera pas utilisé pour ses appareils.
À quoi s'attendre ?
L'appareil, surnommé « sweatpea » en interne, adopterait un format de poche, capable de comprendre le contexte de son environnement et de la vie de son utilisateur. Le tout sans aucun écran. Si l'on peut s'interroger sur sa nature exacte, il devrait s'apparenter à des écouteurs, selon les informations qui circulent actuellement.
Après avoir testé un prototype conçu par Jony Ive à son domicile, Sam Altman aurait confié qu'il s’agissait « de la technologie la plus impressionnante jamais vue ». Mais nous ne devrions en avoir un aperçu que dans un an, au minimum…