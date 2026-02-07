OpenAI prépare ses premiers écouteurs, baptisés Dime. Mais la version high-tech ne sortira pas avant plusieurs années. Pourquoi ? L'industrie de l'IA a fait exploser les prix de la mémoire.
L'entreprise de Sam Altman s'apprêtait à frapper fort avec des écouteurs truffés de technologie, capables de rivaliser avec les AirPods d'Apple. Un dépôt de brevet rendu public en Chine confirme le nom commercial Dime pour le projet Sweetpea. Mais la stratégie a changé. OpenAI lancera d'abord une version simplifiée en 2026, comme annoncé au Forum de Davos, et repoussera sine die son modèle premium. La raison ? Le coût des composants a explosé.
Un projet ambitieux qui coûte trop cher
Le projet initial visait haut. Très haut. Ces écouteurs devaient embarquer une puce gravée en 2 nanomètres, similaire à celle d'un smartphone haut-de-gamme, avec une quantité de mémoire considérable. Le coût de fabrication devait déjà être élevé, mais la pénurie de mémoire HBM, ce type de RAM ultra-performante utilisée par les puces d'IA, a fait grimper les prix bien au-delà des projections. Le BOM (Bill Of Material), ce fameux coût des composants, est devenu injustifiable pour un appareil grand public.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prix de la RAM ont bondi de plus de 50% au premier trimestre 2026 par rapport au dernier trimestre 2025. Micron, l'un des principaux fabricants, a annoncé être vendu jusqu'en 2027. Pire encore, pour chaque unité de mémoire HBM produite, trois unités de RAM standard sont sacrifiées. Cette tension sur l'offre contraint désormais OpenAI à revoir ses ambitions à la baisse. La version simplifiée qui sortira cette année ressemblera davantage à des écouteurs classiques, sans la puissance de calcul embarquée prévue.
Quand l'IA devient victime de son propre succès
OpenAI et ses concurrents ont justement provoqué cette pénurie qu'ils subissent aujourd'hui. La course effrénée à l'entraînement de modèles toujours plus gourmands a vidé les stocks de mémoire HBM. Chaque datacenter d'IA réclamant des quantités massives de ces composants, les fabricants comme SK Hynix, Samsung et Micron ont réorienté leurs chaînes de production vers ce segment ultra-rentable. Les analystes d'IDC le résument brutalement : chaque plaque de silicium allouée à une puce NVIDIA pour l'IA, c'est une plaque en moins pour les smartphones et ordinateurs grand public.
OpenAI avait pourtant des objectifs ambitieux. L'entreprise projetait de vendre entre 40 et 50 millions d'unités la première année. Avec Jony Ive aux commandes du design et Foxconn à la production, le projet semblait sur des rails. Mais cette pénurie force un repli stratégique. La version avancée, celle qui devait vraiment faire la différence face aux AirPods, attendra que les prix se calment et que la production de mémoire s'accélère. Les deux nouvelles usines de Micron à Boise n'entreront en service qu'en 2027 et 2028.
Quand on creuse sa propre tombe, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même.