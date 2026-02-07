OpenAI et ses concurrents ont justement provoqué cette pénurie qu'ils subissent aujourd'hui. La course effrénée à l'entraînement de modèles toujours plus gourmands a vidé les stocks de mémoire HBM. Chaque datacenter d'IA réclamant des quantités massives de ces composants, les fabricants comme SK Hynix, Samsung et Micron ont réorienté leurs chaînes de production vers ce segment ultra-rentable. Les analystes d'IDC le résument brutalement : chaque plaque de silicium allouée à une puce NVIDIA pour l'IA, c'est une plaque en moins pour les smartphones et ordinateurs grand public.

OpenAI avait pourtant des objectifs ambitieux. L'entreprise projetait de vendre entre 40 et 50 millions d'unités la première année. Avec Jony Ive aux commandes du design et Foxconn à la production, le projet semblait sur des rails. Mais cette pénurie force un repli stratégique. La version avancée, celle qui devait vraiment faire la différence face aux AirPods, attendra que les prix se calment et que la production de mémoire s'accélère. Les deux nouvelles usines de Micron à Boise n'entreront en service qu'en 2027 et 2028.

Quand on creuse sa propre tombe, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même.