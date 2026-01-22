Le forum de Davos n'a pas été que la nouvelle scène ouverte au show de Donald Trump. D'autres intervenants étaient aussi présents, et ont pu donner des informations importantes ne concernant pas la géopolitique mondiale. C'est le cas du responsable des affaires internationales d'OpenAI, Chris Lehane, qui a donné des informations sur le tout premier appareil IA à venir.

Selon ce dernier, la start-up américaine aurait fait des produits IA l'une de ses plus grandes priorités de l'année, avec le premier d'entre eux qui devrait arriver sur le marché lors du second semestre 2026. Et si l'on suit l'information du Taiwan Economic Daily, il se pourrait que ce soit plus exactement lors du mois de septembre 2026.