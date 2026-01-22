La firme présidée par Sam Altman avance rapidement dans son projet de produire des objets IA. Et ça va commencer par un tout premier objet, sur lequel OpenAI compte beaucoup.
On le sait, OpenAI a de plus grandes ambitions que de seulement améliorer son chatbot, ChatGPT. L'entreprise américaine souhaite aussi mettre sur le marché des produits physiques, et s'est, pour ce faire, adjointe les services de Jony Ive, le mythique designer d'Apple. Et récemment, une rumeur nous indiquait qu'OpenAI avait avancé sur un premier produit, dont le nom de code est « Sweetpea ». Une rumeur qui devient réalité.
Le premier appareil sortirait lors du second semestre 2026
Le forum de Davos n'a pas été que la nouvelle scène ouverte au show de Donald Trump. D'autres intervenants étaient aussi présents, et ont pu donner des informations importantes ne concernant pas la géopolitique mondiale. C'est le cas du responsable des affaires internationales d'OpenAI, Chris Lehane, qui a donné des informations sur le tout premier appareil IA à venir.
Selon ce dernier, la start-up américaine aurait fait des produits IA l'une de ses plus grandes priorités de l'année, avec le premier d'entre eux qui devrait arriver sur le marché lors du second semestre 2026. Et si l'on suit l'information du Taiwan Economic Daily, il se pourrait que ce soit plus exactement lors du mois de septembre 2026.
OpenAI a de grandes ambitions pour ce produit
Toujours d'après cette source, ce produit devrait être assemblé dans une usine Foxconn basée au Vietnam. Et pour le lancement, OpenAI, qui ne compte pas simplement tâter le terrain, a de très grandes ambitions. La société de Sam Altman s'imposerait ainsi comme objectif de vendre 50 à 60 millions d'unités pour la première année.
Pour rappel, le fameux « Sweetpea » serait une paire d'écouteurs, ayant la forme d'une pilule, et qui se placerait derrière l'oreille. Un produit qui a été conçu avec l'intention claire de remplacer les Airpods d'Apple. Un objectif réaliste, ou bien un peu trop démesuré ?