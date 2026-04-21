Cet investissement va se faire en deux parties. La première, d'une valeur de 5 milliards de dollars, est programmée immédiatement. La seconde, de 20 milliards de dollars, sera elle débloquée au fil de l'eau par Amazon une fois qu'une certain nombre d'objectifs seront atteints.

Et Amazon ne devrait pas s'arrêter là, puisque l'entreprise fondée par Jeff Bezos a aussi pour ambition d'investir au total durant l'exercice 2026 une enveloppe de 200 milliards de dollars, dont une bonne partie le sera dans l'intelligence artificielle.

Anthropic de son côté se pose encore un peu plus comme une alternative, et peut-être la seule dans le monde des start-ups (un géant comme Google étant inatteignable) à OpenAI. Et ce d'autant plus que sa valorisation se rapproche de la société de Sam Altman. Pour mieux la dépasser dans les prochains mois ?