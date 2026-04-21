Le concurrent d'OpenAI, Anthropic (Claude), continue son ascension. Et pour cela, il va en plus bénéficier d'un gros coup de pouce d'Amazon !
OpenAI, le créateur de ChatGPT, nous a habitué aux investissements monstrueux. Il y a un peu moins de deux mois, on apprenait ainsi que la firme de Sam Altman opérait une levée de fonds extraordinaire de 110 milliards de dollars. Et Amazon faisait partie des plus grands noms, avec jusqu'à 50 milliards mis sur la table pour l'occasion. Mais le géant le l'e-commerce ne met pas tous ses oeufs dans le même panier !
Amazon va investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic
Anthropic (Claude), a bénéficié rapidement d'investissements importants de la part d'Amazon - avec 8 milliards de dollars au total de débloqués. Mais ça n'était semble-t-il qu'un hors-d'oeuvre dans le domaine.
En effet, comme nous l'apprend Reuters, Amazon a annoncé qu'il allait investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic. Un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un engagement inverse d'Anthropic d'investir 100 milliards de dollars sur 10 ans dans les technologies cloud d'Amazon.
200 milliards de dollars d'investissement (en majorité pour l'IA) au programme pour Amazon en 2026
Cet investissement va se faire en deux parties. La première, d'une valeur de 5 milliards de dollars, est programmée immédiatement. La seconde, de 20 milliards de dollars, sera elle débloquée au fil de l'eau par Amazon une fois qu'une certain nombre d'objectifs seront atteints.
Et Amazon ne devrait pas s'arrêter là, puisque l'entreprise fondée par Jeff Bezos a aussi pour ambition d'investir au total durant l'exercice 2026 une enveloppe de 200 milliards de dollars, dont une bonne partie le sera dans l'intelligence artificielle.
Anthropic de son côté se pose encore un peu plus comme une alternative, et peut-être la seule dans le monde des start-ups (un géant comme Google étant inatteignable) à OpenAI. Et ce d'autant plus que sa valorisation se rapproche de la société de Sam Altman. Pour mieux la dépasser dans les prochains mois ?