OpenAI à 852 milliards : les investisseurs doutent du bon cheval

L'écart entre les deux rivaux fond à vue d'œil. OpenAI a bouclé une levée record de 122 milliards de dollars en avril, atteignant une valorisation de 852 milliards. Sur le papier, le leader conserve son avance. Sur le marché secondaire, la tendance s'inverse. Les actions Anthropic s'arrachent. Celles d'OpenAI se négocient avec décote.

Un investisseur présent au capital des deux entreprises estime que la valorisation d'OpenAI suppose une IPO au-delà de 1 200 milliards. À ce prix, Anthropic à 380 milliards ressemble à une bonne affaire.

Les deux entreprises préparent leur introduction en Bourse. Anthropic vise octobre 2026, avec l'ambition de lever plus de 60 milliards de dollars. OpenAI prévoit un calendrier similaire. La course se joue désormais autant sur les marchés financiers que dans les laboratoires.

Le rapport de force a basculé en quelques mois. OpenAI reste le leader en nombre d'utilisateurs grand public grâce à ChatGPT. qui est aujourd'hui aux chatbots ce que Chrome est aux navigateurs : un choix consensuel. Anthropic domine le segment entreprise, là où les revenus se concentrent et où les marges se construisent. La différence de modèle commence à peser. Anthropic mise sur la sécurité et la conformité. OpenAI accélère vers l'intelligence artificielle générale. Les investisseurs qui doivent choisir entre les deux chemins hésitent de plus en plus.

À 800 milliards, Anthropic vaudrait autant qu'il a fallu vingt ans à Salesforce et trente à Microsoft pour atteindre. Le tout en cinq ans d'existence et avec des pertes projetées de 14 milliards en 2026. La valorisation parie sur l'avenir, pas sur les comptes.