Des investisseurs proposent de doubler la mise sur Anthropic en deux mois. Pendant ce temps, les actionnaires d'OpenAI commencent à douter.
Anthropic a reçu des offres d'investisseurs valorisant l'entreprise à environ 800 milliards de dollars. Le créateur de Claude a refusé ces propositions pour l'instant. Ce montant doublerait la valorisation de 380 milliards de dollars atteinte lors de la levée de 30 milliards bouclée en février 2026.
30 milliards de revenus annualisés : la croissance la plus rapide de l'histoire tech
Le chiffre qui rend cette valorisation défendable tient en une courbe. Fin 2024, Anthropic affichait un milliard de dollars de revenus annualisés. Fin 2025, le compteur atteignait 9 milliards. En février 2026, 14 milliards. En mars, entre 19 et 20 milliards. Début avril, Anthropic a confirmé avoir franchi les 30 milliards. Soit une croissance annuelle d'environ 1 400 %. Aucune entreprise américaine n'avait atteint ce rythme auparavant.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Cette accélération repose en grande partie sur les clients entreprises. Claude Code, l'outil de programmation assistée, génère à lui seul 2,5 milliards en revenus annualisés. Le nombre d'inscriptions sur Claude a triplé en quelques semaines début 2026. La part de marché d'Anthropic chez les entreprises atteindrait désormais 30,6 %, contre 24,4 % un an plus tôt, selon les estimations de TradingKey. Sur les nouveaux contrats, le taux de victoire face à OpenAI approcherait 70 %.
L'entreprise n'a pas encore accepté les offres à 800 milliards. Elle n'a pas non plus fermé la porte à une nouvelle levée dans les mois qui viennent. Le modèle Mythos, considéré comme trop puissant pour être rendu public, est au coeur de cet intérêt titanesque pour le laboratoire, qui connaît aussi une actualité rythmée du côté de ses produits grands public avec le lancement de Claude Design et Opus 4.7.
OpenAI à 852 milliards : les investisseurs doutent du bon cheval
L'écart entre les deux rivaux fond à vue d'œil. OpenAI a bouclé une levée record de 122 milliards de dollars en avril, atteignant une valorisation de 852 milliards. Sur le papier, le leader conserve son avance. Sur le marché secondaire, la tendance s'inverse. Les actions Anthropic s'arrachent. Celles d'OpenAI se négocient avec décote.
Un investisseur présent au capital des deux entreprises estime que la valorisation d'OpenAI suppose une IPO au-delà de 1 200 milliards. À ce prix, Anthropic à 380 milliards ressemble à une bonne affaire.
Les deux entreprises préparent leur introduction en Bourse. Anthropic vise octobre 2026, avec l'ambition de lever plus de 60 milliards de dollars. OpenAI prévoit un calendrier similaire. La course se joue désormais autant sur les marchés financiers que dans les laboratoires.
Le rapport de force a basculé en quelques mois. OpenAI reste le leader en nombre d'utilisateurs grand public grâce à ChatGPT. qui est aujourd'hui aux chatbots ce que Chrome est aux navigateurs : un choix consensuel. Anthropic domine le segment entreprise, là où les revenus se concentrent et où les marges se construisent. La différence de modèle commence à peser. Anthropic mise sur la sécurité et la conformité. OpenAI accélère vers l'intelligence artificielle générale. Les investisseurs qui doivent choisir entre les deux chemins hésitent de plus en plus.
À 800 milliards, Anthropic vaudrait autant qu'il a fallu vingt ans à Salesforce et trente à Microsoft pour atteindre. Le tout en cinq ans d'existence et avec des pertes projetées de 14 milliards en 2026. La valorisation parie sur l'avenir, pas sur les comptes.