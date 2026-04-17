Une fois le design créé, plusieurs options s'offrent à vous. On peut le garder privé, le partager en lecture seule et en interne à l'aide d'un lien, ou inviter des collègues à l'éditer et à dialoguer avec Claude ensemble, en temps réel, comme un Klaxoon ou un Notion. Pour l'export, les formats couvrent les usages courants, cela va du PDF au fichier HTML autonome, en passant par PowerPoint ou l'envoi direct vers Canva, partenaire officiel d'Anthropic. Et quand le design est prêt à être développé, Claude le conditionne en un package structuré, transmissible en un clic à Claude Code pour passer à l'étape de programmation.