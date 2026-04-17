Anthropic lance Claude Design, un outil de création visuelle propulsé par l'IA qui permet de concevoir des prototypes, maquettes et présentations en dialoguant simplement avec Claude, un peu comme un Powerpoint modernisé.
Disponible dès ce vendredi 17 avril en version préliminaire pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, Claude Design tourne sous Opus 4.7, le modèle de vision le plus avancé d'Anthropic, dévoilé la veille. La nouvelle brique de l'écosystème Claude, permet de générer des créations visuelles complètes simplement en décrivant ce qu'on veut. L'outil, accessible dès maintenant à claude.ai/design pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, ambitionne de rendre la création visuelle assistée par IA accessible à tous les profils, designers ou non.
Dessiner sans dessiner, Claude Design change les règles de la création visuelle
Claude Design, c'est l'idée de remplacer les logiciels de design de type Figma ou Powerpoint par une simple conversation. On décrit ce qu'on veut, en langage courant, et Claude génère une première version. On affine ensuite directement dans l'interface en laissant des commentaires sur un élément précis, en modifiant le texte à la main, ou via des curseurs qui permettent d'ajuster couleurs, espacements et mise en page en temps réel. Et si votre entreprise possède déjà une identité visuelle codifiée (polices, couleurs, composants graphiques), Claude peut l'appliquer automatiquement à chaque nouveau projet.
Les cas d'usage sont multiples. Car Claude Design ne s'adresse pas qu'aux designers. Un graphiste peut transformer une maquette figée en prototype cliquable et partageable, sans toucher au code. Un chef de produit va pouvoir esquisser un parcours utilisateur et le transmet directement à Claude Code, l'outil de développement d'Anthropic, pour qu'il soit intégré. Un entrepreneur peut partir d'une poignée de notes et obtenir un pitch deck présentable en quelques minutes. Un marketeur, de son côté, peut créer une page de renvoi et des visuels pour les réseaux sociaux sans forcément dépendre d'une équipe créative.
Derrière Claude Design, il y a vrai désir d'accessibilité. En d'autres termes, les équipes d'Anthropic ont souhaité que le visuel professionnel ne soit plus réservé à ceux qui ont fait une école de design. L'outil ne demande pas de formation ni expertise particulière, juste une idée à exprimer. Et plutôt que de fonctionner en vase clos, il s'intègre aux fichiers, outils et systèmes que l'équipe utilise déjà au quotidien.
Partage, collaboration et export, Claude Design pense à tout
Alors comment alimenter Claude Design ? Pour démarrer un projet, l'outil accepte à peu près tout. Il peut s'agir d'une description écrite, d'images, de fichiers Excel, Word, et bien sur PowerPoint, ou même d'éléments capturés directement depuis un site web existant. Cette dernière option est d'ailleurs particulièrement pratique, en ce qu'elle permet de récupérer automatiquement les couleurs, typographies et composants visuels d'un site réel, pour que le prototype généré ressemble immédiatement au produit final, sans avoir à tout reconfigurer à la main.
Une fois le design créé, plusieurs options s'offrent à vous. On peut le garder privé, le partager en lecture seule et en interne à l'aide d'un lien, ou inviter des collègues à l'éditer et à dialoguer avec Claude ensemble, en temps réel, comme un Klaxoon ou un Notion. Pour l'export, les formats couvrent les usages courants, cela va du PDF au fichier HTML autonome, en passant par PowerPoint ou l'envoi direct vers Canva, partenaire officiel d'Anthropic. Et quand le design est prêt à être développé, Claude le conditionne en un package structuré, transmissible en un clic à Claude Code pour passer à l'étape de programmation.
Les premiers retours d'utilisateurs confirment le gain de temps. Olivia Xu, designer senior chez Brilliant, une plateforme éducative connue pour ses animations interactives complexes, a d'ores et déjà témoigné que des pages qui réclamaient plus de vingt instructions successives dans d'autres outils n'en nécessitent que deux dans Claude Design. Un écart prometteur, à confirmer évidemment à l'usage, comme toujours. L'outil est accessible dès maintenant depuis claude.ai/design.