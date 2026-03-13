Anthropic déploie une mise à jour de son assistant IA Claude, qui peut désormais générer des graphiques, diagrammes et autres éléments visuels interactifs au fil de la conversation.
Jusqu'à présent, les réponses de l'IA Claude reposaient essentiellement sur du texte. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'assistant est capable de produire des visualisations directement intégrées à ses réponses, sans que l'utilisateur ait besoin de recourir à un outil externe.
Un outil expérimental à la source de cette évolution
Selon Anthropic, cette capacité s'appuie sur un projet présenté l'an dernier sous le nom de "Imagine with Claude". Cet outil expérimental permettait de créer des applications interactives en temps réel, sans écrire la moindre ligne de code. Une version adaptée de cette technologie a été intégrée aux réponses conversationnelles de Claude.
Concrètement, lorsque l'assistant estime qu'un visuel peut rendre sa réponse plus claire, il génère automatiquement un graphique, un diagramme ou une autre représentation interactive. Ces éléments ne sont pas figés : ils évoluent au fur et à mesure de la conversation et peuvent être modifiés ou enrichis manuellement par l'utilisateur.
Un visuel interactif à la demande ou automatique
La fonctionnalité est activée par défaut sur l'ensemble des formules d'abonnement, aussi bien sur la version web que sur l'application de bureau. Claude décide de lui-même quand un support visuel semble pertinent pour accompagner sa réponse.
Les utilisateurs ont également la possibilité de formuler une demande explicite, par exemple en écrivant "dessine cela sous forme de diagramme" ou "montre comment cela pourrait évoluer dans le temps".
Le format est adapté à la situation
Pour Anthropic, cette nouveauté s'inscrit dans une évolution plus large de Claude. Plutôt que de répondre systématiquement sous forme de texte brut, l'assistant apprend à choisir le format le mieux adapté en fonction du sujet, des données et des besoins de l'utilisateur.
Cette logique avait déjà été amorcée plus tôt dans l'année avec l'introduction de formats dédiés à certains types de contenus. Les recettes de cuisine, par exemple, s'affichent avec une séparation claire entre les ingrédients et les étapes de préparation, tandis que les réponses relatives à la météo incluent un élément visuel.
En janvier dernier, Claude avait par ailleurs gagné la possibilité d'interagir avec des applications tierces comme Slack, Figma, Asana ou Canva directement depuis l'interface de conversation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions sans quitter le fil de discussion.
Avec l'ajout des visualisations interactives, Anthropic poursuit donc cette stratégie consistant à faire de Claude un assistant capable de moduler la forme de ses réponses selon le contexte.