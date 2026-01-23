Saviez-vous qu'il était possible de personnaliser le ton employé par Claude ? En bas à gauche de la fenêtre de prompt, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez l'option « Utilisez le style ». Appuyez ensuite sur « Créer et modifier les styles » puis sur le bouton « Créer un style personnalisé ». Vous pourrez ici soit verser un exemple ou bien décrire le style à créer, en précisant votre objectif, le public visé ou bien le ton ou la voix à utiliser.