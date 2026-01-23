Vous utilisez régulièrement Claude mais êtes-vous sûr d'en avoir fait le tour ? Voici 5 fonctions qui vous ont peut-être échappé.
Alors que Claude a récemment été déployé auprès des équipes Microsoft, Anthropic multiplie les efforts pour concurrencer OpenAI, en proposant notamment une approche plus éthique. Cette IA comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes et certaines sont encore assez peu utilisées. On vous partage 5 options Claude AI qui vont vous changer la vie.
1. Changez de style
Saviez-vous qu'il était possible de personnaliser le ton employé par Claude ? En bas à gauche de la fenêtre de prompt, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez l'option « Utilisez le style ». Appuyez ensuite sur « Créer et modifier les styles » puis sur le bouton « Créer un style personnalisé ». Vous pourrez ici soit verser un exemple ou bien décrire le style à créer, en précisant votre objectif, le public visé ou bien le ton ou la voix à utiliser.
2. Gardez des éléments clés en mémoire
Claude possède depuis peu une mémoire alors autant en faire bon usage : pour fluidifier vos échanges avec cette IA et ne pas passer votre temps à répéter des instructions, indiquez lui ce qu'il ne faut surtout pas qu'elle oublie. Vous pouvez, par exemple, lui demander de se rappeler que vous n'aimez pas les explications trop longues. Gain de temps assuré !
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
3. Résolvez des problèmes
Claude peut-être d'une grande aide dans le domaine de la résolution de problème. Ainsi, n'hésitez pas, quand vous vous trouvez face à une notion un peu complexe, à lui demander de procéder étape par étape. Claude expliquera son raisonnement au fur et à mesure et vous pourrez ainsi trouver plus facilement des solutions. Simple mais efficace.
4. Misez sur les artefacts
Si vous ne voulez pas noyer vos avancées dans des fils de discussion bien trop longs, vous allez adorer les artefacts : il s'agit de petites zones de travail séparées qui permettent d'afficher du code, des documents, des diagrammes, des listes et bien plus encore. Vous les trouverez dans la colonne de gauche du service, en dessous de la section « Projets ». Ici, vous pourrez soit faire votre choix dans les nombreux artefacts proposés, soit créer votre propre outil personnalisé.
5. Installez de nouveaux connecteurs
Dernière fonctionnalité à connaître : les connecteurs. Il s'agit tout simplement d'intégrations qui permettent de relier toutes sortes de services tiers au chatbot. Pour les trouver, cliquez sur le bouton « + » visible en bas de la boîte de prompt et sélectionnez l'option « Ajouter des connecteurs ». Si vous êtes en mode gratuit, une mise à jour de votre abonnement sera peut-être nécessaire.